تأکید نچیروان بارزانی و السودانی بر اهمیت تداوم روند سیاسی بر مبنای شراکت بین جوامع

تأکید نچیروان بارزانی و السودانی بر اهمیت تداوم روند سیاسی بر مبنای شراکت بین جوامع
اربیل (کوردستان۲۴) ـ رئیس اقلیم کوردستان و نخستوزیر عراق فدرال، تشکیل دولت آینده عراق را بررسی کردند و بر اهمیت تداوم روند سیاسی بر مبنای شراکت بین جوامع تأکید کردند.
ریاست اقلیم کوردستان در بیانیهای اعلام کرد که عصر امروز دوشنبه ۴ مه ۲۰۲۶، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان در ادامه دیدارهایش در بغداد با محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق فدرال دیدار کرد.
بر پایه بیانیه در این دیدار روند سیاسی عراق و اقدامات آینده برای تشکیل دولت جدید فدرال بررسی شد و بر اهمیت تداوم روند سیاسی بر مبنای شراکت بین جوامع تأکید شد، به طوریکه دولت آینده تکمیل کننده تلاشها برای حفظ ثبات و پیشبرد تفاهم بین طرفها باشد.
بیانیه میافزاید که دو طرف فعالیتهای دولت فدرال عراق در گذشته را مورد توجه قرار دادند و رئیس اقلیم از تلاشهای السودانی قدردانی کرد و بر اهمیت مبنی قرار دادن تفاهمات بین اربیل و بغداد برای حل مسائل تأکید کرد.
در این دیدار همچنین بر حفظ آرامش و دور نگه داشتن عراق از تنش و پیامدهای جنگ در منطقه تأکید شد، به طوری که حاکمیت کشور و منافع عمومی حفظ شود.
ب.ن