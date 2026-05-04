اربیل (کوردستان۲۴) ـ واتیکان اعلام کرد که پاپ لئو چهاردهم، روز پنجشنبه پیش رو با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، دیدار خواهد کرد، تنها چند هفته پس از آنکه پاپ با موجی از انتقادات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روبرو شد.

انتظار می‌رود این دیپلمات آمریکایی در طول سفرش به رم، با پیترو پارولین، وزیر امور خارجه واتیکان و جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا که ترامپ پس از دفاع او از رهبر کاتولیک‌ها به آنها توهین کرد، نیز دیدار کند.

وزارت امور خارجه با تأیید این سفر در روزهای چهارشنبه و جمعه اعلام کرد: «وزیر روبیو با رهبران واتیکان دیدار خواهد کرد تا درباره وضعیت خاورمیانه و منافع متقابل در نیمکره غربی گفت‌وگو کنند. دیدارها با همتایان ایتالیایی بر منافع امنیتی مشترک و همسویی استراتژیک متمرکز خواهد بود.»

سفر روبیو، یک کاتولیک معتقد که مرتباً در مراسم عشای ربانی شرکت می‌کند، پس از آن صورت می‌گیرد که ترامپ با حمله به پاپ لئو، اولین پاپ متولد آمریکا، بسیاری از ناظران را شگفت‌زده کرد.

ترامپ پس از آنکه لئو خواستار صلح در جنگ خاورمیانه شد، پاپ را «ضعیف در برابر جرم و جنایت، و وحشتناک در سیاست خارجی» خواند. پاپ گفت که درخواست ترامپ برای نابودی تمدن ایران غیرقابل قبول است.

پاپ همچنین علیه سرکوب گسترده ترامپ در مورد مهاجرت صحبت کرده است.

رسانه‌های ایتالیایی جلسات این هفته را به عنوان تلاشی برای «آب کردن» روابط «یخ زده» توصیف کرده‌اند.

دیدار خصوصی روبیو با پاپ، ساعت ۱۱:۳۰ صبح پنجشنبه، یک روز قبل از اینکه لئو یک سال را به عنوان رهبر ۱.۴ میلیارد کاتولیک جهان جشن بگیرد، برگزار می‌شود.

مسیحیان سراسر جهان پس از طغیان‌های ترامپ، که به گفته تحلیلگران می‌تواند از نظر سیاسی به رئیس‌جمهور ایالات متحده آسیب برساند، در حمایت از پاپ لئو صحبت کردند.

حتی قبل از این درگیری، نظرسنجی‌های انجام شده در ماه مارس و آوریل، نشان دهنده افزایش نارضایتی از ترامپ در میان کاتولیک‌های آمریکایی بود، که پس از پیروزی او در انتخابات ۲۰۲۴ در اکثریت آرا، علامت هشدار دهنده‌ای محسوب می‌شود.

کوبا یکی دیگر از موضوعات احتمالی مورد بحث در مذاکرات واتیکان است.

مقامات مقدس مدت‌هاست که نقش فعالی در دیپلماسی در مورد کوبا ایفا کرده‌اند، جایی که روبیو - یک کوبایی-آمریکایی - رهبری تلاش‌های دولت ترامپ برای اعمال فشار بر دولت کمونیست را بر عهده داشته است.

یک منبع دولتی ایتالیا روز یکشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که روبیو درخواست ملاقات با ملونی را داده است. قرار است این ملاقات صبح جمعه برگزار شود.

رهبر راست افراطی ایتالیا یکی از نزدیکترین متحدان اروپایی ترامپ بوده است، اما رئیس‌جمهور پس از دفاع او از پاپ، از او به عنوان فردی فاقد شجاعت انتقاد کرد.

ترامپ همچنین تهدید کرده است که نیروهای آمریکایی را از ایتالیا خارج خواهد کرد و گفته است که رم در جنگ ایران "هیچ کمکی به ما نکرده است".

پاپ و روبیو پیش از این تنها چند روز پس از انتخاب لئو، در واتیکان با جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، دیدار کردند.

ای‌اف‌پی/ب.ن