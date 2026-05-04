گفتوگوی تلفنی مسرور بارزانی و وزیر خارجه امارات متحده عربی
اربیل (کوردستان۲۴) ـ نخستوزیر اقلیم کوردستان و وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، بر اهمیت حفظ صلح و آرامش و ثبات منطقه تأکید کردند.
عصر امروز دوشنبه ۴ مه ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان در گفتوگوی تلفنی با شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه دولت امارات، اوضاع عمومی منطقه و توسعه روابط اقلیم کوردستان و دولت امارات را بررسی کرد.
در این گفتوگوی تلفنی دو طرف حملات اخیر به دولت امارات را محکوم کرده و بر اهمیت حفظ صلح و آرامش و ثبات منطقه و پایان دادن به حملات تأکید کردند.
