دونالد ترامپ: به دنبال جنگ نیستیم اما دستیابی ایران به سلاح هستهای غیرقابل قبول است
ترامپ مقامات تهران را بین دو گزینهی «امضای توافقنامهی صادقانه» یا «تداوم بحران» مخیر کرد
رئیسجمهور آمریکا ضمن تاکید بر تداوم فشارهای نظامی و اقتصادی، اعلام کرد که واشینگتن اجازه نخواهد داد تهران به تسلیحات اتمی دست یابد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در جمع خبرنگاران در کاخ سفید اظهار داشت که شخصاً طرفدار وقوع جنگ با ایران نیست و از هیچ درگیری نظامی استقبال نمیکند. وی با این حال تأکید کرد که خط قرمز قطعی ایالات متحده، جلوگیری از تبدیل شدن ایران به یک قدرت هستهای است. ترامپ در سخنان خود مدعی شد که توان نظامی ایران در حوزههای دریایی و موشکی به شدت تضعیف شده است.
رئیسجمهور آمریکا در گفتگو با شبکهی «فاکس نیوز»، مقامات تهران را بین دو گزینهی «امضای توافقنامهی صادقانه» یا «تداوم بحران» مخیر کرد. وی هشدار داد که اگر نیروهای ایرانی در تنگهی هرمز به کشتیهای آمریکایی حمله کنند، با واکنش ویرانگر مواجه خواهند شد. دونالد ترامپ همچنین خاطرنشان کرد که تجمیع نیروهای نظامی آمریکا در منطقه ادامه دارد و در صورت لزوم، تمامی تسلیحات پیشرفتهی این کشور به کار گرفته خواهد شد.
این تنشها پس از آن شدت گرفت که در تاریخ ۲۸ فوریهی ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)، نیروهای ایرانی اقدام به بستن تنگهی هرمز کردند؛ مسیری که محل عبور یکپنجم نفت و گاز جهان است. در مقابل، ایالات متحده از تاریخ ۱۳ آوریل ۲۰۲۶ (۲۴ فروردین ۱۴۰۵) محاصرهی گستردهای را علیه بنادر ایران اعمال کرده است. دونالد ترامپ با اشاره به آغاز «پروژهی آزادی»، اعلام کرد این اقدام برای کمک به کشتیهایی است که در این گذرگاه آبی گرفتار شدهاند تا بتوانند بهصورت آزادانه تردد کنند.