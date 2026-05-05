شش غیرنظامی در پی حمله‌ی نیروهای نظامی ایالات متحده به چند شناور در نزدیکی سواحل عمان کشته شدند

خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه، ۵ مه ۲۰۲۶ (۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵)، به نقل از یک منبع نظامی ایرانی اعلام کرد که ارتش آمریکا به بهانه‌ی مقابله با نیروی دریایی سپاه پاسداران، چند قایق غیرنظامی را هدف قرار داده است.

بر اساس این گزارش، در این حمله شش نفر جان خود را از دست داده‌اند. این منبع مدعی شد که شناورهای مذکور کاملاً غیرنظامی بوده و دو فروند از آن‌ها حامل کالاهای تجاری بوده‌اند که از منطقه‌ی «خصب» در سواحل عمان به سمت ایران در حرکت بودند.

این مقام نظامی ایران با رد ادعای ارتش آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن قایق‌های تندرو نظامی، اظهار داشت که واشینگتن باید پیامدهای این اقدام را بپذیرد. وی افزود که نیروهای آمریکایی به دلیل هراس از سرعت شناورهای ایرانی، به هر قایقی در منطقه شلیک می‌کنند. تا این لحظه جزئیاتی درباره‌ی هویت و تابعیت کشته‌شدگان این حادثه منتشر نشده است.

این درگیری‌ها در حالی رخ می‌دهد که ارتش آمریکا به فرمان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، عملیات راهبردی «پروژه‌ی آزادی» را در تنگه‌ی هرمز آغاز کرده است. این عملیات که تحت نظارت فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اجرا می‌شود، شامل بیش از ۱۰۰ فروند جنگنده و ۱۵ هزار سرباز است. هدف از این اقدام، تأمین امنیت کشتیرانی تجاری و نظارت بر محاصره‌ی دریایی است که واشینگتن علیه بنادر ایران وضع کرده است.