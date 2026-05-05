دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز سه‌شنبه، ۵ مه ۲۰۲۶ (۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در یک گفتگوی مطبوعاتی اعلام کرد که انتظار دارد ظرف دو تا سه هفته‌ی آینده، توافق نهایی با ایران حاصل شود. وی تأکید کرد که دولت او برای نهایی کردن این مأموریت عجله‌ای ندارد، اما معتقد است که زمان به نفع واشینگتن در جریان است.

رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به موفقیت‌های نظامی اخیر، تصریح کرد که توافق آینده باید شامل شروط سختگیرانه‌ای باشد. وی دست‌کشیدن ایران از جاه‌طلبی‌های هسته‌ای و تحویل اورانیوم غنی‌شده با غلظت بالا را به عنوان «خط قرمز» غیرقابل مذاکره توصیف کرد. دونالد ترامپ همچنین بر لزوم محدودسازی برنامه‌ی موشک‌های بالستیک ایران تأکید کرد و آن را برای امنیت منطقه ضروری دانست.

دونالد ترامپ در بخشی از سخنان خود، تیم فعلی رهبری ایران را متفاوت از گروه‌های پیشین توصیف کرد و مدعی شد که آن‌ها به دلیل تحریم‌ها و محاصره‌ی دریایی، حتی برای ذخیره‌سازی نفت خود نیز با بن‌بست مواجه شده‌اند. وی خاطرنشان کرد که علی‌رغم لحن متفاوت مقامات ایرانی در رسانه‌ها، نیاز آن‌ها به توافق برای خروج از بحران اقتصادی جدی است.