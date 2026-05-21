مقام آمریکایی: جنگ ایران فروش تسلیحات به تایوان را «متوقف» کرده است

اربیل (کوردستان۲۴) ـ سرپرست نیروی دریایی ایالات متحده، امروز پنجشنبه ۲۲ مه، اعلام کرد که فروش تسلیحات به تایوان «متوقف» شده است تا اطمینان حاصل شود که ارتش آمریکا مهمات کافی را برای عملیات خود در ایران دارد.

هونگ کائو، سرپرست وزارت نیروی دریایی، در جلسه استماع کنگره در پاسخ به سوالی در مورد خرید تسلیحات متوقف شده ۱۴ میلیارد دلاری توسط تایوان، گفت: «در حال حاضر ما در وضعیت توقف هستیم تا مطمئن شویم مهمات مورد نیاز برای عملیات (خشم حماسی) را داریم - که به مقدار کافی داریم. اما، ما فقط مطمئن می‌شویم که همه چیز را داریم، سپس فروش نظامی خارجی هر زمان که دولت لازم بداند ادامه خواهد یافت.»

وزارت امور خارجه ایالات متحده و پنتاگون بلافاصله به درخواست‌ها برای اظهار نظر در مورد اظهارات کائو پاسخ ندادند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، متعهد به پیگیری این فروش نشده است و این نگرانی‌هایی را در مورد تعهد او به حمایت از تایوان، که چین آن را قلمرو خود می‌داند، ایجاد کرده است.

ترامپ پیش از سفر اخیر خود به چین، گفت که با شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، در مورد فروش تسلیحات صحبت خواهد کرد، که این نشان دهنده‌ فاصله گرفتن واشینگتن از اصرار قبلی خود مبنی بر عدم مشورت با پکن در این مورد است.

پس از آن، او گفت که هیچ تعهدی به شی در مورد تایوان نداده است و "در مدت زمان نسبتاً کوتاهی" در مورد فروش تسلیحات تصمیم خواهد گرفت.

ایالات متحده فقط پکن را به رسمیت می‌شناسد، اما طبق قانون خود، موظف است برای دفاع از این دموکراسی خودمختار، سلاح در اختیار آن قرار دهد.

چین متعهد شده است که این جزیره را تصرف کند و استفاده از زور را رد نکرده است و در سال‌های اخیر فشار نظامی را افزایش داده است.

ای‌ف‌پی‌/ب.ن