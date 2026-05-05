بە گفته‌ی قالیباف، امنیت دریانوردی در منطقه به دلیل مداخله‌ی نظامی ایالات متحده به خطر افتاده است

1 ساعت پیش

رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تأکید کرد که امنیت دریانوردی در منطقه به دلیل مداخله‌ی نظامی ایالات متحده به خطر افتاده است.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز سه‌شنبه ۵ مه ۲۰۲۶ (۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در پیامی در شبکه‌ی اجتماعی ایکس، وضعیت جاری در تنگه‌ی هرمز را ناشی از سیاست‌های خصمانه‌ی واشینگتن دانست. وی تصریح کرد که امنیت انتقال انرژی و کشتیرانی بر اثر نقض آتش‌بس و تداوم محاصره‌ی اقتصادی توسط آمریکا و متحدانش دچار مخاطره شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه وضعیت کنونی برای ایالات متحده غیرقابل تحمل خواهد شد، هشدار داد که ایران هنوز اقدامات متقابل اصلی خود را آغاز نکرده است. وی تأکید کرد که «شرارت‌های آمریکا» در منطقه به پایان خواهد رسید و تهران اجازه‌ی تثبیت معادلات یک‌جانبه را نخواهد داد.

این اظهارات در واکنش به آغاز عملیات «پروژه‌ی آزادی» توسط ارتش آمریکا مطرح شده است. این عملیات که با دستور دونالد ترامپ و هدایت سنتکام در حال اجراست، با استفاده از ظرفیت‌های گسترده‌ی هوایی و دریایی، به دنبال اعمال حاکمیت بر مسیرهای مواصلاتی تنگه‌ی هرمز است؛ اقدامی که از سوی مقامات ایران به عنوان «نقض صریح آتش‌بس» و دخالت در امور راهبردی منطقه تلقی شده است.