رئیس اقلیم کوردستان خواستار گشودن فصلی جدید در روابط سیاسی عراق فدرال شد

3 ساعت پیش

رئیس اقلیم کوردستان نتایج رایزنی‌های خود در بغداد را مثبت ارزیابی کرد و از توافق با مقامات بلندپایه‌ی عراق برای گشودن فصلی جدید در روابط سیاسی خبر داد.

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، روز سه‌شنبه ۵ مه ۲۰۲۶ (۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در گفت‌وگوی اختصاصی با دیلان بارزان، خبرنگار کوردستان۲۴، به تشریح نتایج دیدارهای خود در بغداد پیرامون تشکیل دولت جدید عراق و پرونده‌ی بودجه و حقوق پرداخت.

رئیس اقلیم کوردستان با اشاره به محورهای اصلی مذاکرات خود با مقامات عراقی اظهار داشت که موضوع مطالبات مالی و معیشت کارمندان اقلیم کوردستان در صدر اولویت‌های این سفر قرار داشته است. وی مجموع دیدارهای صورت گرفته را مثبت و سازنده توصیف کرد.

نچیروان بارزانی در خصوص نشست خود با علی زیدی، نخست‌وزیر مأمور به تشکیل کابینه‌ی عراق، گفت: «علی زیدی تأکید کرد که حقوق‌بگیران اقلیم کوردستان باید همانند سایر استان‌های عراق، به عنوان یک حق اولیه، حقوق خود را در زمان مشخص دریافت کنند.» وی افزود که نخست‌وزیر مأمور متعهد شده است تمام توان خود را برای حل این پرونده به کار گیرد.

رئیس اقلیم کوردستان همچنین به دیدار خود با محمد حلبوسی اشاره کرد و گفت: «هر دو طرف بر سر گشودن فصلی جدید در روابط و همکاری‌های دوجانبه توافق کردیم.» وی ضمن تکذیب شایعات مطرح شده در فضای رسانه‌ای، اعلام کرد که رسماً از محمد حلبوسی برای سفر به اقلیم کوردستان دعوت به عمل آورده است.

نچیروان بارزانی که از روز دوشنبه ۴ مه ۲۰۲۶ (۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵) در بغداد حضور دارد، پس از انجام سلسله دیدارهای دیپلماتیک با سران ارشد عراق، عصر امروز به اربیل باز خواهد گشت.