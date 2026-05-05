مسرور بارزانی حملات اخیر به امارات را محکوم کرد

اربیل (کوردستان۲۴) ـ نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و رئیس امارات متحده عربی بر ضرورت ثبات و آرامش منطقه تأکید کردند.

عصر امروز سه‌شنبه ۵ مه ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات در گفت‌وگوی تلفنی تقویت بیشتر روابط بین اقلیم کوردستان و امارات و آخرین تحولات عراق و منطقه را بررسی کردند.

سایت دولت اقلیم کوردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این گفت‌وگوی تلفنی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان بر حمایت خود از کشور امارات تأکید کرد و حملات اخیر به آن کشور را محکوم کرد.

در بیانیه آمده است که دو طرف بر ضرورت ثبات و آرامش منطقه تأکید کردند.

I spoke by telephone with my brother HH Sheikh @MohamedBinZayed, to discuss ways to further strengthen relations between the Kurdistan Region and the UAE, as well as developments in the region.



I reiterated our position of support and the condemnation of the recent attacks… — Masrour Barzani (@masrourbarzani) May 5, 2026

