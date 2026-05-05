تأکید نچیروان بارزانی بر دور نگه داشتن عراق از درگیریهای منطقهای
اربیل (کوردستان۲۴) ـ رئیس اقلیم کوردستان با پایان سفر رسمیاش به بغداد، بر حمایت کامل خود از نخستوزیر مکلف در راستای توسعه و پیشرفت کشور تأکید کرد.
امروز سهشنبه ۵ مه ۲۰۲۶، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان با پایان سفر رسمیاش به بغداد، در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس پیامی منتشر کرد.
رئیس اقلیم نوشت که به سفر «ثمربخش و موفقیتآمیز» به بغداد پایان داده است که در آن دیدارهایی با ائتلافها، شخصیتها و شرکای سیاسی انجام شد.
نچیروان بارزانی افزود که در این دیدارها بر اهمیت تلاش و هماهنگی در رویارویی با چالشها به خصوص در زمینههای سیاسی، امنیتی و اقتصادی تأکید کرده است.
همچنین توضیح داد که به روشنی بر اصل «انحصار سلاح در دست دولت» و بر یافتن راهحل سریع برای بحرانهای اقتصادی که در اثر وضعیت منطقه بروز کردهاند، تأکید نموده است.
او در ادامه گفت: «در دیدارها تضمین امنیت کشورهای منطقه را مورد تأکید قرار داده و بر دور نگه داشتن عراق از درگیریهای منطقهای اصرار ورزیده است.»
در خصوص تشکیل کابینه نهم دولت عراق نیز گفت که با شرکای سیاسی گفتوگو کرده است و حمایت کامل خود را از نخستوزیر مکلف در راستای کار مشترک برای انتقال عراق و مردم آن به دورهای جدید از ثبات، توسعه و پیشرفت اعلام کرده است.
رئیس اقلیم کوردستان از استقبال گرم و سعه صدر و گفتوگوهای مثبت و سازنده در راستای منافع عراق، قدردانی کرد.
