اربیل (کوردستان۲۴) ـ مقامات سوریه امروز سه‌شنبه ۵ مه اعلام کردند که یک گروه وابسته به حزب‌الله را که قصد ترور مقامات دولتی را داشتند، دستگیر کرده‌اند، در حالی که این گروه شبه‌نظامی لبنانی آن را «اتهامات دروغین» توصیف و رد کرد.

وزارت کشور سوریه اعلام کرد که «یک سری عملیات امنیتی همزمان» را در حومه دمشق، استان‌های حلب، حمص، طرطوس و لاذقیه انجام داده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که این عملیات منجر به «از بین بردن یک گروه سازمان‌یافته وابسته به شبه‌نظامیان حزب‌الله شد که اعضای آن پس از دریافت آموزش‌های تخصصی فشرده در لبنان به خاک سوریه نفوذ کرده بودند.»

در بیانیه این وزارتخانه آمده است که تحقیقات اولیه نشان داده است که این گروه در حال برنامه‌ریزی «ترورهای هدفمند علیه مقامات عالی‌رتبه دولتی» بوده است و افزود که آنها تجهیزات نظامی از جمله دستگاه‌های انفجاری و پرتابگرهای آرپی‌جی و سایر سلاح‌ها را ضبط کرده‌اند.

این وزارتخانه تصاویر 11 مظنون را بدون مشخص کردن ملیت آنها منتشر کرد و گفت که شماری از آنها مقام مسئول طراحی و نظارت بر ترورها هستند.

در همین حال، حزب‌الله بیانیه‌ای صادر کرد که «قطعاً اتهامات دروغین وزارت کشور سوریه را رد می‌کند.»

این گروه تحت حمایت ایران گفت: «تکرار این ادعاها توسط مقامات امنیتی سوریه با وجود اظهارات مکرر ما مبنی بر اینکه حزب‌الله هیچ حضوری در خاک سوریه ندارد... سوالات بزرگی را مطرح می‌کند.»

این گروه افزود که این «نشان می‌دهد کسانی هستند که به دنبال شعله‌ور کردن تنش‌ها و درگیری‌ها بین مردم سوریه و لبنان هستند.»

حزب‌الله از حامیان اصلی بشار اسد، رئیس‌جمهور سابق سوریه بود و نقش حیاتی در تغییر روند جنگ داخلی به نفع او در سال‌های قبل از برکناری‌اش در دسامبر ۲۰۲۴ ایفا کرد.

پیش از آن، سوریه مجرای اصلی انتقال سلاح از ایران به این گروه لبنانی بود.

از زمان سرنگونی اسد، مقامات اسلام‌گرای جدید سوریه بارها از خنثی شدن توطئه‌هایی برای ایجاد اختلال در امنیت خبر داده‌اند که حزب‌الله را مقصر آن می‌دانستند، هرچند این گروه آن را رد کرده است.

ای‌اف‌پی/ب.ن