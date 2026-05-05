اربیل (کوردستان۲۴) ـ زمین‌لرزه‌هایی در خانقین و کرمانشاه، در مناطق مرزی عراق و ایران، بدون تلفات جانی و خسارت مادی گزارش شده است.

یک منبع در مرکز لرزه‌نگاری عراق اعلام کرد که زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۸ ریشتر، شمال شهر خانقین در نزدیکی مرز عراق و ایران را لرزاند.

این زمین‌لرزه اواخر شب گذشته رخ داد و در مناطق اطراف و حتی در بغداد نیز احساس شد.

به گفته این منبع، این زمین‌لرزه تلفات جانی و خسارت مادی در پی نداشت.

از سوی دیگر، مرکز لرزه‌نگاری دانشگاه تهران اعلام کرد که بامداد امروز چهارشنبه، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵ ریشتر در استان کرمانشاه، از گیلانغرب تا سرپل ذهاب رخ داد. این زمین‌لرزه نیز تلفات جانی و خسارت مادی نداشت.

برخی مناطق مرزی میان عراق و ایران در امتداد گسل‌های زمین‌لرزه قرار دارند.

