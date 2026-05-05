رسانههای دولتی: آتشسوزی در مجتمع تجاری ایران ۸ کشته و دهها زخمی برجای گذاشت
اربیل (کوردستان۲۴) ـ رسانههای دولتی ایران، امروز چهارشنبه ۶ مه، گزارش دادند که آتشسوزی در یک مجتمع تجاری در نزدیکی تهران، پایتخت ایران، حداقل هشت کشته و دهها زخمی برجای گذاشته است.
این آتشسوزی روز سهشنبه در مجتمع تجاری ارغوان در شهر اندیشه، غرب تهران، رخ داد.
فیلمی که توسط تلویزیون دولتی پخش شد، یک ساختمان چند طبقه را در حال سوختن نشان میداد که دود سیاه غلیظی از آن به آسمان بلند میشد.
به گفته تلویزیون دولتی، این آتشسوزی ۴۱ زخمی برجای گذاشت.
به گفته مقامات محلی، این مجتمع بیش از ۲۵۰ واحد تجاری و ۵۰ واحد اداری داشت.
دادستان عمومی و انقلاب شهریار خواستار تحقیق در مورد این حادثه و شناسایی مقصران احتمالی شد.
همچنین حکم بازداشت سازنده ساختمان صادر شد.
آتشسوزی در ایران رایج است، اما به ندرت تلفات جانی به همراه دارد.
در ژوئن ۲۰۲۰، انفجار مهیبی ناشی از کپسولهای گاز که در یک کلینیک در شمال تهران آتش گرفت، حداقل ۱۹ نفر را کشت.
در ژانویه ۲۰۱۷، آتشسوزی در مرکز خرید ۱۵ طبقه پلاسکو در تهران حداقل ۲۲ نفر از جمله ۱۶ آتشنشان را کشت.
