ترامپ از پیشرفت در توافق با ایران خبر داد

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) ـ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با اشاره به تمایل خود برای دستیابی به توافق صلح با ایران، اعلام کرد که ایالات متحده اسکورت کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را تنها یک روز پس از آغاز آن متوقف خواهد کرد.

با وجود درگیری‌های نظامی در روزهای اخیر در این تنگه، ترامپ گفت که "پیشرفت بزرگی" در جهت دستیابی به یک توافق حاصل شده است و عملیات هدایت کشتی "برای مدت کوتاهی متوقف خواهد شد تا ببینیم آیا توافق نهایی و امضا می‌شود یا خیر."

این اعلام پس از آن صورت گرفت که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، گفت که ایالات متحده عملیات تهاجمی خود علیه ایران را تکمیل کرده است، اگرچه او قول داد که به هرگونه حمله جدید توسط ایرانیان به کشتی‌ها در این آبراه باریک، پاسخی "ویرانگر" داده شود.

با وجود توقف اسکورت کشتی‌ها، ترامپ گفت که محاصره بنادر ایران توسط ایالات متحده "با تمام قوا ادامه خواهد یافت."

اختلاف بر سر کشتیرانی از طریق تنگه هرمز و همچنین برنامه هسته‌ای ایران، در وسط مذاکراتِ به بن‌بست رسیده بین واشینگتن و تهران به جای خود باقی است. مذاکراتی که پس از دو ماه جنگ، با حملات آمریکا و اسرائیل در اواخر فوریه، آغاز شد.

روز دوشنبه، ایران موشک‌ها و پهپادهایی را به سمت نیروهای آمریکایی شلیک کرد، در حالی که واشینگتن اعلام کرد که شش قایق ایرانی را که به اتهام تهدید کشتیرانی تجاری به آنها حمله کرده بود، هدف قرار داده است. این شدیدترین تشدید تنش از زمان آغاز آتش‌بس یک ماهه در ۸ آوریل است.

عراقچی در چین

رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، امروز چهارشنبه به چین پرواز کرد و در آنجا با همتای خود وانگ یی دیدار کرد.

چین مشتری اصلی نفت ایران است و با تحریم‌های اعمال شده توسط ایالات متحده علیه ایران در حالی که واشینگتن به دنبال قطع درآمد آن است، مخالفت می‌کند.

سفر عراقچی چند روز قبل از آن انجام می‌شود که قرار است ترامپ نیز در ۱۴ و ۱۵ مه برای دیدار با رئیس‌جمهور شی جین پینگ به چین سفر کند، سفری که به دلیل جنگ به تعویق افتاد.

خبرگزاری شینهوای چین بدون ارائه جزئیات اعلام کرد که وانگ با عراقچی "مذاکره" کرده است.

اسکورت‌های نظامی ایالات متحده در طول یک روز و نیم گذشته - که ترامپ آن را «پروژه آزادی» نامیده است - حملات ایران را به دنبال داشت و آتش‌بس شکننده را تهدید کرد.

ایران از واگذاری کنترل تنگه هرمز خودداری کرده و از آن به عنوان اهرم فشار در این درگیری استفاده می‌کند.

سپاه پاسداران ایران روز سه‌شنبه هشدار داد که اگر کشتی‌ها از مسیر تأیید شده خود در این آبراه منحرف شوند، «پاسخ محکمی» دریافت خواهند کرد.

روبیو ایران را به «گروگان گرفتن اقتصاد جهان» از طریق تهدید به کشتیرانی و مین‌گذاری دریایی متهم کرد و گفت واشینگتن و متحدان آن در حوزه خلیج قطعنامه‌ای را در شورای امنیت سازمان ملل تهیه کرده‌اند که از تهران می‌خواهد حملات را متوقف کند و محل مین‌ها را فاش کند.

روبیو گفت که این اقدام پیشنهادی همچنین ایران را ملزم می‌کند که به تلاش‌های خود برای دریافت عوارض در تنگه پایان دهد و از یک کریدور بشردوستانه حمایت کند و انتظار می‌رود در روزهای آینده این پیشنهاد به رأی ‌گذاشته شود.

«فشار حداکثری»

ترامپ از ایران خواست که «کار هوشمندانه‌ای انجام دهد» و توافق کند و گفت که نمی‌خواهد ایرانیان بیشتری کشته شوند.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، گفت که تهران همچنان پذیرای گفت‌وگو است، اما درخواست‌های «فشار حداکثری» ایالات متحده را «غیرممکن» خواند و رد کرد.

پیت هگست، رئیس پنتاگون، گفت که ایالات متحده «به دنبال جنگ نیست» اما هشدار داد که هرگونه حمله بیشتر ایران با نیروی «بسیار شدید و ویرانگر» مواجه خواهد شد.

عمر تیشلر، فرمانده نیروی هوایی اسرائیل، نیز گفت که ارتش آماده است «در صورت لزوم کل نیروی هوایی را به سمت شرق حرکت دهد.»

برای دومین روز متوالی، امارات متحده عربی، متحد کلیدی ایالات متحده در حوزه خلیج، اعلام کرد که روز سه‌شنبه موشک‌ها و پهپادهای ایران را رهگیری کرده است، اما این گزارش توسط ایران «قطعاً» رد شد.

فرماندهی نظامی ایران اعلام کرد: «نیروهای مسلح هیچ عملیات موشکی یا پهپادی انجام نداده‌اند.»

این جنگ علیرغم آتش‌بس ماه گذشته، اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داده است.

قیمت نفت امروز چهارشنبه نیز روند نزولی خود را ادامه داد و نفت وست تگزاس اینترمدیت برای مدت کوتاهی به زیر ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید.

ای‌اف‌پی/ب.ن