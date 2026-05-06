«آمریکا در ۴۸ ساعت آینده منتظر پاسخ تهران در مورد چندین نکته کلیدی است»

اربیل (کوردستان۲۴) ـ روزنامه آمریکایی آکسیوس، امروز چهارشنبه ۶ مه به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که واشینگتن معتقد است که به دستیابی به توافق با ایران برای بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به جنگ نزدیک شده است.

به گفته آکسیوس، دو طرف به توافق بر سر «یادداشت تفاهم یک صفحه‌ای برای پایان دادن به جنگ و تعیین چارچوبی برای مذاکرات هسته‌ای دقیق‌تر» نزدیک شده‌اند.

در این گزارش آمده است که این توافق شامل تعهد ایران به توقف غنی‌سازی هسته‌ای و موافقت ایالات متحده با آزادسازی میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران خواهد بود.

طبق گزارش‌ها، واشینگتن در ۴۸ ساعت آینده منتظر پاسخ تهران در مورد چندین نکته کلیدی است.

آکسیوس گفت: «هنوز هیچ توافقی حاصل نشده است، اما منابع گفتند که این نزدیکترین تمایل طرفین از زمان شروع جنگ به توافق بوده است.»

ای‌اف‌پی/ب.ن