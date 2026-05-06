ترامپ تهدید کرد در صورت عدم توافق ایران را در «سطح بالاتری» بمباران خواهد کرد
اربیل (کوردستان۲۴) ـ دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، امروز چهارشنبه ۶ مه، در جدیدترین مورد از یک سری تغییرات ناگهانی در سیاست خود، به ایران اولتیماتوم داد تا توافقی را برای پایان دادن به جنگ بپذیرد یا با بمباران شدیدتر ایالات متحده روبرو شود.
ترامپ در پلتفرم اجتماعی تروث با استفاده از نامی که آمریکا برای کمپین خود علیه ایران انتخاب کرده، نوشت: «با فرض اینکه ایران با آنچه که توافق شده است، موافقت کند، که شاید فرض بزرگی باشد، خشم حماسی افسانهای به پایان خواهد رسید.»
او افزود: «اگر آنها موافقت نکنند، بمباران آغاز میشود و متأسفانه در سطح و شدت بسیار بالاتری نسبت به قبل خواهد بود.»
پست ترامپ پس از آن منتشر شد که خبرگزاری آمریکایی آکسیوس گزارش داد واشینگتن و تهران به توافق بر سر یک یادداشت تفاهم یک صفحهای برای پایان دادن به جنگ و تعیین چارچوبی برای مذاکرات هستهای دقیقتر نزدیک شدهاند.
ترامپ اواخر سهشنبه با اشاره به فرصتی برای امضای توافق برای پایان دادن به جنگ، از توقف عملیات نظامی ایالات متحده برای هدایت کشتیهای تجاری سرگردان از طریق تنگه هرمز خبر داد.
رئیسجمهور ایالات متحده گفت که محاصره بنادر ایران توسط واشنگتن همچنان پابرجا خواهد ماند، زیرا تهران به بستن این مسیر تجاری حیاتی ادامه میدهد که بازارها را متزلزل کرده و قیمت سوخت را افزایش داده است.
ترامپ در رسانههای اجتماعی نوشت که تصمیم برای متوقف کردن به اصطلاح «پروژه» او «آزادی» یک روز پس از آغاز آن، پس از درخواستهای « پاکستانِ میانجی و سایر کشورها» اعلام شد.
او گفت که «پیشرفت بزرگی در جهت دستیابی به یک توافق کامل و نهایی» با تهران حاصل شده است.
