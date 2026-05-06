ایران حمله به کشتی کره جنوبی در تنگه هرمز را تکذیب کرد

اربیل (کوردستان۲۴) ـ سفارت ایران در کره جنوبی، امروز پنجشنبه ۷ مه، هرگونه دخالت نیروهای مسلح خود در انفجار در یک کشتی کره جنوبی در تنگه هرمز را تکذیب کرد.

این انفجار و آتش‌سوزی روز دوشنبه در کشتی باری HMM Namu با پرچم پاناما و حامل ۲۴ خدمه رخ داد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بعداً ادعا کرد که ایران به این کشتی "شلیک‌هایی" کرده است و از کره جنوبی خواست تا به عملیات آمریکا با هدف ازسرگیری کشتیرانی از طریق این آبراه تقریباً بسته بپیوندد.

سفارت ایران روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که "هرگونه ادعا در مورد دخالت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حادثه‌ای که منجر به آسیب به یک کشتی کره‌ای در تنگه هرمز شد را قاطعانه رد می‌کند."

این سفارتخانه اعلام کرد از زمان حملات ایالات متحده و اسرائیل به ایران در اواخر فوریه، تهران "بارها تأکید کرده است که تنگه هرمز بخش جدایی‌ناپذیری از جغرافیای دفاعی آن را تشکیل می‌دهد."

در بیانیه آمده است: «بر این اساس، عبور ایمن از تنگه هرمز مستلزم رعایت کامل مقررات مربوطه است. در چنین شرایطی، هرگونه بی‌توجهی به الزامات اعلام‌شده و واقعیت‌های عملیاتی ممکن است منجر به حوادث ناخواسته شود. مسئولیت چنین عواقبی بر عهده طرف‌هایی است که بدون توجه به این ملاحظات، به ترانزیت یا فعالیت در منطقه ادامه می‌دهند.»

کره جنوبی پس از اظهارات ترامپ اعلام کرد که در «موضع خود» در مورد پیوستن به عملیات ایالات متحده برای اسکورت کشتی‌ها در تنگه «بازنگری» خواهد کرد.

اما وی سونگ-لاک، مشاور امنیت ملی، روز چهارشنبه گفت که تعلیق این برنامه با نام «پروژه آزادی»، این بررسی را غیرضروری کرده است.

ای‌اف‌پی/ب.ن