اربیل (کوردستان۲۴) ـ نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و معاون نخست‌وزیر بلژیک، بر اهمیت حفظ صلح و ثبات منطقه تأکید کردند.

امروز پنجشنبه ۷ مه ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در گفت‌وگوی تلفنی با یان یامبون، معاون نخست‌وزیر و وزیر دارایی بلژیک، توسعه روابط اقلیم کوردستان و پادشاهی بلژیک و آخرین تحولات عراق و منطقه را بررسی کردند.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان از حمایت بلژیک و کشورهای اروپایی قدردانی کرد به خصوص برای همکاری با اقلیم کوردستان در رویارویی با تهدیدات و خطرات تروریست‌های داعش.

معاون نخست‌وزیر و وزیر دارایی بلژیک نیز حمایت کشورش از امنیت و ثبات اقلیم کوردستان را اعلام کرد.

دو طرف در مورد اهمیت حفظ صلح و ثبات منطقه توافق نظر داشتند.

ب.ن