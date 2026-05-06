گفتوگوی تلفنی مسرور بارزانی و معاون نخستوزیر بلژیک
اربیل (کوردستان۲۴) ـ نخستوزیر اقلیم کوردستان و معاون نخستوزیر بلژیک، بر اهمیت حفظ صلح و ثبات منطقه تأکید کردند.
امروز پنجشنبه ۷ مه ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان در گفتوگوی تلفنی با یان یامبون، معاون نخستوزیر و وزیر دارایی بلژیک، توسعه روابط اقلیم کوردستان و پادشاهی بلژیک و آخرین تحولات عراق و منطقه را بررسی کردند.
نخستوزیر اقلیم کوردستان از حمایت بلژیک و کشورهای اروپایی قدردانی کرد به خصوص برای همکاری با اقلیم کوردستان در رویارویی با تهدیدات و خطرات تروریستهای داعش.
معاون نخستوزیر و وزیر دارایی بلژیک نیز حمایت کشورش از امنیت و ثبات اقلیم کوردستان را اعلام کرد.
دو طرف در مورد اهمیت حفظ صلح و ثبات منطقه توافق نظر داشتند.
ب.ن