تأکید سرکنسول ترکیه بر روابط ممتاز با اربیل: هماهنگی رهبران در عالیترین سطح است
سرکنسول ترکیه در اقلیم کوردستان، تاکید کرد، سفر مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان به ترکیه، "از نظر زمانی بسیار حائز اهمیت و در شرایطی حساس انجام شده است".
ارمان توپچو، سرکنسول ترکیه در اقلیم کوردستان، در گفتگویی اختصاصی با "کوردستان ۲۴" اعلام کرد، "در جریان این سفر، دیدارهایی با وزرای امور خارجه، دفاع و انرژی صورت گرفت که فرصتی جامع برای ارزیابی وضعیت منطقه، سیاستهای داخلی عراق و تحولات منطقهای فراهم کرد. روابط دوجانبه در سیاست خارجی ترکیه جایگاه ویژهای دارد و این مناسبات در سطحی عالی و ممتاز قرار دارند. هماهنگی میان رهبران دو طرف بسیار مستحکم است و دیدارهای دیپلماتیک در این سطح بهطور مستمر ادامه دارد.
سرکنسول ترکیه با تأکید بر پیوندهای تاریخی خاطرنشان کرد: ما با تمام مؤلفههای این خاک برادریم و روابط ما چندبعدی است. این سفرها نشاندهنده عمق روابط ماست و مسیر فعالیتهای مشترک در آینده را روشن میکند.
وی، همچنین خاطرنشان کرد که هر دیدار و سفر دیپلماتیک، "خونی تازه" در رگهای روابط دوجانبه تزریق کرده و موجب توسعه بیش از پیش همکاریها میشود.
لازم به ذکر است که مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، روز شنبه ۹ مه ۲۰۲۶ در سفری رسمی وارد استانبول شد و با رجب طیب اردوغان رئیسجمهور، هاکان فیدان وزیر خارجه، یاشار گولر وزیر دفاع و آلپارسلان بیرقدار وزیر انرژی ترکیه دیدار و گفتگو کرد.
همانطور که سرکنسول ترکیه در اربیل بدان اشاره کرد، روابط میان اربیل و آنکارا گسترده و در سطوح مختلف در جریان است.
در همین راستا، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، در تاریخ ۱۶ آوریل سال جاری به دعوت رسمی در مجمع دیپلماسی آنتالیا حضور یافت. وی، در حاشیه این اجلاس با سران و مقامات بلندپایه کشورهای شرکتکننده دیدار و درباره وضعیت منطقه و دیگر موضوعات مورد توجه طرفین، گفتگو کرد.
همچنین در تاریخ ۹ اکتبر سال گذشته، نچیروان بارزانی در آنکارا با رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه دیدار و گفتگو کرد. در این نشست، طرفین مناسبات ترکیه با عراق و اقلیم کوردستان، توسعه زمینههای همکاری میان آنکارا و اربیل، اوضاع کلی عراق، فرآیند سیاسی و انتخابات مجلس نمایندگان این کشور را بررسی کردند.
همچنین طرفین دربارە اوضاع داخلی اقلیم کوردستان و آخرین تحولات سوریه نیز، گفتوگو کردند.