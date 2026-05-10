اربیل (کوردستان۲۴) ـ وزیر امور خارجه عراق بر پایبندی این کشور به تأمین فضایی مناسب برای فعالیت نمایندگی‌های دیپلماتیک تأکید کرد.

یکشنبه ۱۰ مه، فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، از جانیت آلبردا، سفیر پادشاهی هلند در عراق استقبال کرد.

وزارت امور خارجه عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این دیدار روابط دوجانبه بین عراق و هلند و راه‌های تقویت همکاری در زمینه‌های مختلف به گونه‌ای که در راستای خدمت به منافع دو کشور باشد بررسی شد.

بر پایه بیانیه دو طرف آخرین تحولات مربوط به اوضاع سیاسی عراق به خصوص تشکیل دولت جدید این کشور را مورد توجه قرار داده و در چارچوب آن فواد حسین بر تلاش‌ برای نزدیک شدن دیدگاه‌های نیروهای سیاسی و رفع چالش‌های پیش روی تشکیل دولت تأکید کرده است.

وزیر امور خارجه همچنین پایبندی دولت عراق به تداوم همکاری با جامعه بین‌المللی و تأمین فضایی مناسب برای فعالیت نمایندگی‌های دیپلماتیک را مورد تأکید قرار داد.

او از نقش هلند در حمایت از عراق به خصوص در زمینه‌های بشردوستانه و توسعه تقدیر کرد.

سفیر هلند نیز با تأکید بر حمایت کشورش از ثبات عراق بر اهمیت تداوم گفت‌وگو و همکاری بین نیروهای سیاسی در راستای تثبیت امنیت و ثبات در سراسر منطقه تأکید کرد.

