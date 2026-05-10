تأکید فواد حسین بر پایبندی عراق به تأمین فضایی مناسب برای فعالیت نمایندگیهای دیپلماتیک
اربیل (کوردستان۲۴) ـ وزیر امور خارجه عراق بر پایبندی این کشور به تأمین فضایی مناسب برای فعالیت نمایندگیهای دیپلماتیک تأکید کرد.
یکشنبه ۱۰ مه، فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، از جانیت آلبردا، سفیر پادشاهی هلند در عراق استقبال کرد.
وزارت امور خارجه عراق در بیانیهای اعلام کرد که در این دیدار روابط دوجانبه بین عراق و هلند و راههای تقویت همکاری در زمینههای مختلف به گونهای که در راستای خدمت به منافع دو کشور باشد بررسی شد.
بر پایه بیانیه دو طرف آخرین تحولات مربوط به اوضاع سیاسی عراق به خصوص تشکیل دولت جدید این کشور را مورد توجه قرار داده و در چارچوب آن فواد حسین بر تلاش برای نزدیک شدن دیدگاههای نیروهای سیاسی و رفع چالشهای پیش روی تشکیل دولت تأکید کرده است.
وزیر امور خارجه همچنین پایبندی دولت عراق به تداوم همکاری با جامعه بینالمللی و تأمین فضایی مناسب برای فعالیت نمایندگیهای دیپلماتیک را مورد تأکید قرار داد.
او از نقش هلند در حمایت از عراق به خصوص در زمینههای بشردوستانه و توسعه تقدیر کرد.
سفیر هلند نیز با تأکید بر حمایت کشورش از ثبات عراق بر اهمیت تداوم گفتوگو و همکاری بین نیروهای سیاسی در راستای تثبیت امنیت و ثبات در سراسر منطقه تأکید کرد.
