1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) ـ رهبر ایران در خصوص رویارویی با طرف‌های جنگ «تدابیر جدید» به فرمانده قرارگاه خاتم‌‎الانبیا ارائه کرده و او نیز بر «آمادگی بالا»ی نیروهای مسلح در این راستا تأکید کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارسِ ایران، علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم‌‎الانبیا با سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر ایران دیدار کرده و گزارشی از «آمادگی‌های نیروهای مسلح» آن کشور به او ارائه کرده است.

بر پایه گزارش او تأکید کرده است که نیروهای مسلح «آمادگی دفاعی و هجومی» بالایی «برای مقابله با اقدامات خصمانه دشمنان آمریکایی – صهیونی» دارند.

عبداللهی همچنین به رهبر ایران اطمینان داده است که نیروهای مسلح به دفاع از حاکمیت و منافع ملی متعهد هستند.

گزارش می‌افزاید که رهبر ایران در اين ديدار «به دنبال تدابیر قبلی خود در طول جنگ ... تدابیر جدید و راهگشایی برای تداوم اقدامات و مقابله مقتدرانه با دشمنان» ابلاغ کرده است.

این در حالی است که رسانه‌های داخلی ایران گزارش داده‌اند، مقامات آن کشور به آخرین پیشنهاد صلح واشینگتن پاسخی متمرکز بر پایان جنگ و امنیت دریایی داده‌اند.

با اینحال حملات پهپادی در حوزه خلیج ادامه داشته است.

ب.ن