نواف سلام: اسرائیل ۶۸ روستای لبنان را اشغال کرده است
شهر «بنتجبیل» به «تلی از آوار، مشابه نوار غزه» تبدیل شده است
نخستوزیر لبنان با انتقاد از تداوم تجاوزات نظامی، وضعیت شهر «بنتجبیل» را مشابه ویرانههای غزه توصیف کرد و خواستار تعیین جدول زمانی مشخص برای عقبنشینی نیروهای اسرائیلی شد.
نواف سلام، نخستوزیر لبنان، در بیانیهای مطبوعاتی که عصر روزیکشنبه منتشر شد، ابعاد تازهای از خسارات جنگ در جنوب این کشور را فاش کرد. وی با اعلام اینکه تا کنون ۶۸ روستای مرزی لبنان به کنترل ارتش اسرائیل درآمده است، تأکید کرد که حجم تخریب در شهر راهبردی «بنتجبیل» به حدی است که این منطقه اکنون به «تلی از آوار، مشابه نوار غزه» تبدیل شده است.
نخستوزیر لبنان در تشریح موضع رسمی این کشور اظهار داشت: «لبنان در جریان مذاکرات جاری، بر تعیین یک دستور کار شفاف و زمانبندیشده برای عقبنشینی کامل نیروهای اسرائیلی تأکید کرده است.» وی خاطرنشان کرد که اولویت فعلی دولت، توقف فوری اقدامات خصمانه و پایان دادن به جنگ است. سلام همچنین افزود: «ما به دنبال تنش نیستیم و پس از اجرای کامل مطالبات برحق لبنان، آمادهی گفتوگو در خصوص توافق صلح با اسرائیل خواهیم بود.»
نواف سلام با اشاره به نفوذ قدرتهای بزرگ در بحران فعلی گفت: «ما داوطلبانه وارد این جنگ نشدیم، بلکه کشور ما به میانهی رویارویی راهبردی میان ایران و آمریکا کشیده شده است.» وی مدعی شد که اکثریت شهروندان لبنانی از روند مذاکرات برای دستیابی به آتشبس حمایت میکنند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که بهرغم اعلامهای جسته و گریخته دربارهی آتشبس، حملات هوایی اسرائیل به مناطق جنوبی و بقاع همچنان ادامه دارد. در مقابل، نیروهای حزبالله نیز با استفاده از پهپادهای انتحاری و موشکهای هدایتشونده، پایگاههای نظامی اسرائیل را هدف قرار میدهند.