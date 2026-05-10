ترامپ شرایط «غیرقابل قبول» ایران برای پایان جنگ را رد کرد
اربیل (کوردستان۲۴) ـ دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، امروز یکشنبه ۱۰ مه، اعلام کرد که پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه را رد کرده است و آن را «کاملاً غیرقابل قبول» میداند.
ترامپ در حساب خود در شبکه اجتماعی تروث نوشت: «من همین الان پاسخ به اصطلاح «نمایندگان» ایران را خواندم. من آن را دوست ندارم، کاملاً غیرقابل قبول!»
رئیسجمهور آمریکا به جزئیات پاسخ تهران اشاره نکرد.
روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از برخی منابع نوشته است که ایران در پاسخ خود که از طریق پاکستانِ میانجی ارسال کرده است حاضر به قبول کامل پیشنهاد واشینگتن درباره غنیسازی اورانیوم در چارچوب برنامه هستهایش نشده است.
پیش از این رسانههای داخلی ایران گزارش دادند که مقامات آن کشور به آخرین پیشنهاد صلح واشینگتن پاسخی متمرکز بر پایان جنگ و امنیت دریایی دادهاند.
ب.ن