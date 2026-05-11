احتمال حملهی نظامی مشترک به ایران پیش از آغاز جام جهانی ۲۰۲۶
ترامپ پاسخ تهران را رد کرد
با بالا گرفتن تنشها و شکست احتمالی مذاکرات واشینگتن و تهران، رسانههای اسرائیلی از آمادگی برای یک حملهی «کوتاه و دردناک» به ایران در بازهی زمانی اواخر هفتهی آینده تا پیش از ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ خبر میدهند.
در پی بنبست در گفتوگوهای دیپلماتیک میان ایران و ایالات متحده، رسانههای اسرائیلی نقشه راه نظامی احتمالی برای حمله به اهداف راهبردی در ایران را منتشر کردند. ایال زمیر، رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل، اعلام کرد که نیروهای نظامی اسرائیل برای چندین هفته است که در وضعیت «آمادهباش کامل و فوری» قرار دارند تا در صورت دستور مراجع سیاسی، عملیات نظامی را آغاز کنند.
گزارشهای منتشر شده توسط شبکه «I24NEWS» حاکی از آن است که با توجه به سفر جاری دونالد ترامپ به چین و دیدار با رئیسجمهور این کشور، هرگونه اقدام نظامی به پس از این نشست موکول شده است. پیشبینی میشود بازهی زمانی احتمالی برای این حمله، بین اواخر روز دوشنبه هفتهی آینده تا پیش از تاریخ ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۱ خرداد ۱۴۰۵) - زمان آغاز مسابقات جام جهانی فوتبال - باشد. هدف از این حمله، «کوتاه و دردناک» توصیف شده تا تهران را مجبور به بازگشت به میز مذاکره با شرایط جدید کند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در تازهترین اظهارنظر خود اعلام کرد که پاسخ ایران به پیشنهادات واشینگتن که از طریق میانجیگری پاکستان ارسال شده بود، «به هیچ وجه قابل قبول نیست». پیش از این، خبرگزاری تسنیم گزارش داده بود که تهران در بسته پیشنهادی خود، «توقف تنشها در لبنان» و «تضمین آزادی صادرات نفت» را به عنوان پیششرط مطرح کرده است.
روزنامهی والاستریت ژورنال نیز در تحلیلی نوشت که پاسخ ایران انتظارات واشینگتن را برآورده نمیکند و همین امر احتمال گزینهی نظامی را تقویت کرده است. بر اساس این گزارش، هرگونه اقدام نظامی احتمالی صرفاً توسط ایالات متحده انجام نخواهد شد، بلکه به صورت یک عملیات کاملاً هماهنگ و با همکاری راهبردی همهجانبه میان ارتش آمریکا و اسرائیل به اجرا درخواهد آمد.