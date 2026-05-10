ترامپ قصد دارد به خاطر ایران به شی جین پینگ «فشار» وارد کند

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) ـ مقامات امروز یکشنبه ۱۰ مه، اعلام کردند که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در دیدار روزهای آینده در پکن، شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، را در مورد ایران تحت فشار قرار خواهد داد، اما اجلاس «بسیار نمادین» ابرقدرت‌ها بر کاهش تنش‌های تجاری متمرکز خواهد بود.

کاخ سفید اعلام کرد که اولین سفر ترامپ به چین در دوره دوم ریاست جمهوری‌اش با شکوه و تشریفاتی از جمله بازدید از معبد بهشت ​​در پکن و یک ضیافت دولتی مجلل همراه خواهد بود.

موضوعاتی از جمله تعرفه‌ها، تایوان و رقابت برای فناوری هوش مصنوعی و مواد معدنی حیاتی نیز قرار است در دیدار بین رهبران بزرگترین اقتصادهای جهان مطرح شود.

آنا کلی، معاون اصلی دبیر مطبوعاتی، در یک تماس تلفنی به خبرنگاران گفت: «این یک سفر با اهمیت نمادین فوق‌العاده خواهد بود. اما البته، رئیس جمهور ترامپ هرگز فقط برای نمادگرایی سفر نمی‌کند. مردم آمریکا می‌توانند انتظار داشته باشند که رئیس‌جمهور معاملات خوب بیشتری را از طرف کشورمان ارائه دهد.»

کلی گفت که سفر ترامپ بر «متعادل‌سازی مجدد روابط با چین و اولویت دادن به عمل متقابل و انصاف برای بازگرداندن استقلال اقتصادی آمریکا» متمرکز خواهد بود.

ترامپ عصر چهارشنبه برای این سفر که در ابتدا به دلیل جنگ جاری ایران در ماه مارس به تعویق انداخته بود، وارد پکن خواهد شد.

کلی گفت: صبح پنجشنبه مراسم استقبال و دیدار دوجانبه با شی جین پینگ برگزار می‌شود و پس از آن بعدازظهر همان روز از معبد بهشت ​​بازدید می‌شود و عصر نیز ضیافتی رسمی برگزار خواهد شد.

ترامپ و شی روز جمعه قبل از بازگشت رهبر ایالات متحده به واشنگتن، یک چای و ناهار کاری دوجانبه خواهند داشت.

کلی گفت: انتظار می‌رود شی جین پینگ و همسرش در اواخر سال 2026 سفری متقابل به واشنگتن داشته باشند.

«ثبات»

اما با توجه به اینکه ترامپ همچنان به دنبال پایان دادن به جنگ ایران است که توسط ایالات متحده و اسرائیل در ۲۸ فوریه آغاز شد، رئیس‌جمهور ایالات متحده همچنین به دنبال ترغیب متحد تهران، پکن، برای کمک خواهد بود.

یک مقام ارشد دولت که نخواست نامش فاش شود، در پاسخ به این سوال که آیا ترامپ شی جین پینگ را در این مورد تحت فشار قرار خواهد داد، به خبرنگاران گفت: «من انتظار دارم که رئیس‌جمهور در مورد ایران فشار وارد کند.»

این مقام افزود که ترامپ در تماس‌های تلفنی با شی جین پینگ «چندین بار» نگرانی خود را در مورد درآمد چین برای ایران و روسیه از طریق فروش نفت و همچنین فروش کالاهای دو منظوره نظامی-غیرنظامی مطرح کرده است.

این مقام افزود: «من انتظار دارم که این گفت‌وگو ادامه یابد.»

این مقام افزود که تحریم‌های اخیر ایالات متحده علیه چین به دلیل جنگ ایران نیز احتمالاً مطرح خواهد شد.

ایالات متحده و چین همچنین قرار است در مورد تمدید آتش‌بس تجاری یک ساله که دو رهبر در اکتبر گذشته در کره جنوبی بر سر آن توافق کردند، بحث کنند. اما تنش‌ها بر سر تعرفه‌های گسترده ترامپ همچنان بالاست.

ایالات متحده و چین همچنین قرار است در مورد تمدید آتش‌بس تجاری یک ساله که دو رهبر در اکتبر گذشته به آن توافق کردند، بحث کنند. اما تنش‌ها بر سر تعرفه‌های گسترده ترامپ همچنان بالاست.

یک مقام آمریکایی دیگر در پاسخ به این سوال که آیا احتمال تمدید آتش‌بس در سفر ترامپ وجود دارد یا خیر، محتاط بود.

این مقام به خبرنگاران گفت: "هنوز مشخص نیست که آیا این آتش‌بس اکنون تمدید می‌شود یا بعداً تمدید می‌شود. ما در این مورد با چینی‌ها در تماس مکرر هستیم. من فکر می‌کنم چیزی که هر دو طرف می‌خواهند ثبات است."

این مقام گفت که ترامپ و شی همچنین قرار است در مورد "هیئت تجاری" متشکل از مقامات چینی و آمریکایی که "حوزه‌های منافع متقابل در تجارت، مانند خریدهای کشاورزی، خرید هواپیما و غیره را شناسایی می‌کنند،" بحث کنند.

احتمالاً موضوع تایوان نیز مطرح خواهد شد و چین ادعای خود را علیه این جزیره خودمختار که ایالات متحده مقادیر زیادی سلاح به آن فروخته است، دنبال می‌کند.

اولین مقام آمریکایی گفت که ترامپ و شی "گفت‌وگوی مداومی" در مورد تایوان داشته‌اند. «قطعاً، چند باری که آنها با هم تعامل داشته‌اند، این موضوع مورد بحث بوده است.»

ای‌اف‌پی/ب.ن