نتانیاهو: استقلال نظامی از آمریکا و تداوم عملیات علیه حزبالله؛ راهبرد جدید تلآویو
اسرائیل برای قطع وابستگی به آمریکا بودجهی نظامی را افزایش میدهد
بنیامین نتانیاهو از طرح ۱۰ سالهی خود برای قطع وابستگی نظامی به واشینگتن و افزایش بودجهی دفاعی خبر داد و تأکید کرد که هیچ توافقی با ایران مانع از ادامهی نبرد علیه حزبالله نخواهد شد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل در گفتگو با برنامهی «۶۰ دقیقه» از شبکهی «سیبیاس نیوز» (CBS News)، به تشریح ابعاد جدید سیاستهای راهبردی این کشور در قبال ایالات متحدهی آمریکا و گروههای تحت حمایت ایران در منطقه پرداخت. وی تأکید کرد که تلآویو به دنبال بازتعریف روابط نظامی با واشینگتن و دستیابی به خودکفایی کامل در عرصهی دفاعی است.
نخستوزیر اسرائیل اعلام کرد که در نظر دارد طی ۱۰ سال آینده، اسرائیل را بهطور کامل از وابستگی به کمکهای نظامی ایالات متحده رها کرده و این اعتبارات مالی را به سطح «صفر» برساند. نتانیاهو با اشاره به لزوم بازنگری در مناسبات مالی-نظامی میان واشینگتن و تلآویو گفت: «نمیخواهم منتظر کنگرهی آینده بمانم و قصد دارم این فرایند را از همین حالا آغاز کنم.»
بر اساس توافقات فعلی میان دو کشور، آمریکا متعهد به ارائهی ۳۸ میلیارد دلار کمک نظامی در بازهی زمانی ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۸ میلادی است که سالانه مبلغ ۳.۸ میلیارد دلار را شامل میشود.
نتانیاهو با تأکید بر ضرورت برتری نظامی دائم بر دشمنان، از برنامهی خرید دو اسکادران جدید از جنگندههای «اف-۳۵» و «اف-۱۵» خبر داد. وی در این باره تصریح کرد: «خلبانان ما قادرند به هر نقطهای از حریم هوایی ایران دسترسی داشته باشند و در صورت نیاز، برای این اقدام کاملاً آمادهاند.»
در همین راستا، وی از تصمیم خود برای افزایش ۳۵۰ میلیارد شِکِل (حدود ۱۱۹ میلیارد دلار) به بودجهی دفاعی در دههی آینده جهت حمایت از تولیدات داخلی جنگافزار خبر داد. این طرح شامل پروژهای ویژه برای مقابله با تهدیدات پهپادی و توسعهی هواپیماهای پیشرفتهی بومی موسوم به «آبی و سفید» است که به گفتهی وی، معادلات نظامی را تغییر خواهد داد.
در بخش دیگری از این گفتگو که روز دوشنبه ۱۱ مه ۲۰۲۶ (۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵) انجام شد، نخستوزیر اسرائیل بر تداوم عملیات نظامی علیه حزبالله لبنان تأکید کرد. وی در پاسخ به سؤالی دربارهی احتمال توقف این حملات در قالب یک توافق کلی برای پایان دادن به جنگ با ایران، با قاطعیت مخالفت کرد و گفت: «توقف جنگ با ایران، شامل لبنان نمیشود.»
نتانیاهو موقعیت کنونی برای عقب راندن نیروهای حزبالله به پشت رودخانهی لیتانی را یک «فرصت تاریخی» توصیف کرد. وی همچنین با اشاره به تداوم خطر برنامهی هستهای ایران، تضعیف یا تغییر ریشهای در ساختار قدرت تاران را کلید فروپاشی شبکهی گروههای نیابتی در خاورمیانه دانست و افزود: «سقوط رژیم ایران به معنای پایان نفوذ حزبالله، حماس و حوثیها خواهد بود، چرا که تمام این ساختار با فروپاشی مرکز هدایت آن از بین میرود.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که نبرد میان آمریکا و اسرائیل علیه ایران از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) آغاز شده و همزمان درگیریهای شدید در مرزهای لبنان با خسارات انسانی گسترده همچنان ادامه دارد. نخستوزیر اسرائیل در این مصاحبه از پاسخ صریح به این پرسش که آیا به درخواست دونالد ترامپ برای توقف جنگ علیه حزبالله تن خواهد داد یا خیر، خودداری و بر استقلال تصمیمگیری تلآویو تأکید کرد.