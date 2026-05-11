لیندزی گراهام، اجرای طرح «آزادی پلاس» را راهبردی کلیدی برای تغییر رفتارهای تهران دانست

3 ساعت پیش

سناتور جمهوری‌خواه ضمن حمایت از رد پیشنهاد صلح ایران توسط دونالد ترامپ، اجرای طرح «آزادی پلاس» را راهبردی کلیدی برای تغییر رفتارهای تهران دانست.

لیندزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه ایالات متحده، حمایت قاطع خود را از تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر رد پاسخ ایران که از طریق میانجی‌گری پاکستان برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه ارائه شده بود، اعلام کرد. دونالد ترامپ پیش‌تر در پلتفرم «تروث سوشیال» با ابراز نارضایتی شدید از این پیشنهاد، نوشته بود: «پاسخ کسانی را که به اصطلاح نماینده‌ی ایران هستند خواندم؛ این پاسخ به هیچ وجه قابل قبول نیست.»

لیندزی گراهام در حساب کاربری خود در شبکه‌ی اجتماعی «ایکس»، ضمن تمجید از تلاش‌های دیپلماتیک دونالد ترامپ برای تغییر رفتارهای ایران، تأکید کرد که به دلیل تداوم حملات ایران به کشتیرانی بین‌المللی و متحدان آمریکا، زمان تغییر رویکرد فرا رسیده است.

وی در این راستا اشاره کرد که اجرای طرح «آزادی پلاس» (Project Freedom Plus) اکنون به عنوان یک ایده‌ی بسیار مناسب و راهبردی به نظر می‌رسد.

بر اساس گزارش روزنامه‌ی «وال استریت ژورنال»، پاسخ ایران شامل خواسته‌های اصلی ایالات متحده، به‌ویژه در مورد سرنوشت برنامه‌ی هسته‌ای و اورانیوم غنی‌شده نبوده است. تهران پیشنهاد داده بود که سطح غنی‌سازی را کاهش داده و مقادیر مازاد را به کشوری ثالث ارسال کند، مشروط بر اینکه غنی‌سازی به مدت ۲۰ سال متوقف شود. در همین حال، خبرگزاری «تسنیم» گزارش داد که ایران شروطی همچون توقف جنگ در تمامی جبهه‌ها، رفع محاصره‌ی بنادر و لغو تحریم‌های فروش نفت ظرف ۳۰ روز را مطرح کرده است. همچنین مدیریت تنگه‌ی هرمز توسط ایران در ازای برخی تعهدات آمریکا، از دیگر خواسته‌های تهران بوده است.

پس از آغاز جنگ و حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، تهران کنترل تنگه‌ی هرمز را که مسیر عبور یک‌پنجم نفت جهان است، در دست گرفته که این اقدام منجر به افزایش قیمت نفت به بالاترین سطح از سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) شده است. واشینگتن پیش از این عملیات نظامی «پروژه‌ی آزادی» را برای حفاظت از کشتی‌ها آغاز کرده بود، اما دونالد ترامپ برای ایجاد فرصت دیپلماسی آن را متوقف کرد. اکنون با رد پاسخ ایران، پیش‌بینی می‌شود منطقه وارد مرحله‌ی جدیدی از تنش‌ها شود.