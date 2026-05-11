اربیل (کوردستان۲۴) ـ ترکیه یک لایحه قانونی جدید تدوین می‌کند که هدف از آن نظارت بر روند زمین گذاشتن سلاح توسط حزب کارگران کوردستان است.

رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که دولت آن کشور در حال تدوین یک لایحه قانونی جدید تحت عنوان «لایحه قانون همبستگی اجتماعی و همصدایی میهنی» است که هدف از آن نظارت بر روند زمین گذاشتن سلاح توسط حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) و زمینه‌سازی برای بازگرداندن اعضای مسلح آن حزب به جامعه است.

برای اجرای این قانون «شورای نظارت و هماهنگی همبستگی اجتماعی» تشکیل می‌شود که نمایندگان سازمان اطلاعات و امنیت، وزارت کشور، وزارت دفاع، وزارت دادگستری، وزارت بهداشت و چند وزارت دیگر در آن حضور خواهند داشت.

وظیفه اصلی این شورا نظارت میدانی و قانونی بر روند زمین‌ گذاشتن سلاح و اقدامات لازم برای بازگرداندن اعضای مسلح (پ.ک.ک) به زندگی عادی است.

این شورا همچنین مسئولیت هماهنگی بین نهادهای دولتی در این خصوص را بر عهده خواهد داشت و گزارش‌های خود در رابطه با پیشبرد روند را به پارلمان ترکیه ارائه می‌کند.

