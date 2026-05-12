وزیر جنگ: اغراق شده است ما دقیقاً میدانیم چه داریم
اربیل (کوردستان۲۴) ـ پنتاگون روز سهشنبه ۱۲ مه، اعلام کرد که هزینه جنگ با ایران به نزدیک ۲۹ میلیارد دلار رسیده است. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با بررسیهای فزایندهای در مورد این درگیری و تأثیر آن بر آمادگی نظامی روبرو است.
این رقم جدید که توسط وزارت جنگ در جریان جلسه استماع بودجه در کنگره فاش شد، حدود ۴ میلیارد دلار بیشتر از تخمینی است که دو هفته پیش توسط پیت هگست، وزیر جنگ، ارائه شده بود.
هگست و ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش، در حال شهادت در مورد درخواست بودجه ۱.۵ تریلیون دلاری برای سال ۲۰۲۷ به همراه جولز هرست سوم، رئیس امور مالی پنتاگون بودند که از آنها خواسته شد تا در مورد هزینه جنگ بهروزرسانی ارائه دهند.
هرست با اشاره به تخمین هگست در ۲۹ آوریل به قانونگذاران گفت: "در زمان شهادت... این مبلغ ۲۵ میلیارد دلار بود."
او گفت: «اما تیم ستاد مشترک و تیم حسابرسی دائماً در حال بررسی این تخمین هستند و بنابراین اکنون فکر میکنیم که به ۲۹ نزدیکتر است.» - با اشاره به «هزینههای تعمیر و تعویض تجهیزات» و هزینههای عملیاتی گستردهتر.
هگست در پاسخ به این سوال که چه زمانی کنگره گزارش کاملتری از هزینههای جنگ دریافت خواهد کرد، گفت که دولت «هر آنچه را که فکر میکنیم نیاز داریم» جدا از بودجه اصلی پنتاگون درخواست خواهد کرد، اما نگفت که این درخواست تکمیلی چه زمانی خواهد رسید.
این شهادت در حالی صورت گرفت که آتشبس شکننده ایالات متحده و ایران به طور فزایندهای متزلزل به نظر میرسید، و ترامپ روز دوشنبه هشدار داد که آتشبس پس از رد آخرین پیشنهاد صلح تهران، «در حال انجام است.»
دموکراتها از این جلسه استماع برای تحت فشار قرار دادن دولت در مورد هزینههای فزاینده جنگ و آنچه که آنها عدم شفافیت در مورد اهداف ایالات متحده توصیف کردند، استفاده کردند.
رزا دلارو، نماینده دموکرات در کمیته تخصیص بودجه مجلس، گفت: «در پایان باید به این سوال پاسخ داده شود - ما چه چیزی را به دست آوردهایم و با چه هزینهای؟»
بتی مککالوم، دیگر نماینده دموکرات، پنتاگون را به «عدم شفافیت مداوم» متهم کرد و خواستار شفافیت بیشتر در مورد استراتژی بلندمدت دولت قبل از تصویب بودجه اضافی توسط کنگره شد.
این جنگ نگرانیها در مورد کاهش سریع ذخایر سلاحهای ایالات متحده پس از ماهها عملیات سنگین موشکی و پدافند هوایی در خاورمیانه را تشدید کرده است.
هگست هشدارها مبنی بر اینکه این درگیری ذخایر مهمات آمریکا را به طرز خطرناکی تخلیه کرده است، رد کرد.
او گفت: «در مسئله مهمات به طرز احمقانه و بیفایدهای اغراق شده است. ما دقیقاً میدانیم چه داریم. ما به اندازه کافی از آنچه نیاز داریم، داریم.»
مارک کلی، سناتور دموکرات در آخر هفته هشدار داد که موجودی موشکهای تاماهاوک، رهگیرهای پاتریوت و سایر سیستمهای پیشرفته به شدت کاهش یافته و ممکن است سالها طول بکشد تا دوباره پر شود و این امر به طور بالقوه آمادگی ایالات متحده را در هرگونه رویارویی آینده با چین تضعیف میکند.
این جلسات اولین حضور هگست در کنگره از زمان اطلاع رسمی کاخ سفید به کنگره مبنی بر «پایان یافتن» خصومتهای آغاز شده توسط ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران در 28 فوریه بود.
دموکراتها، با حمایت دو جمهوریخواه، بارها ترامپ را به آغاز جنگ بدون مجوز مناسب کنگره متهم کردهاند.
هگست و کین قرار است اواخر سهشنبه دور دوم توضیحات خود را در برابر هیئت سنا انجام دهند.
ایافپی/ب.ن