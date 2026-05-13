نخستوزیر اقلیم کوردستان از سفیر جدید پاپ در عراق استقبال کرد
امروز چهارشنبه، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، از "میروسلاو واچوفسکی"، سفیر جدید پاپ در عراق استقبال کرد.
نخستوزیر مسرور بارزانی ضمن تبریک به مناسبت آغاز به کار سفیر جدید، برای وی آرزوی موفقیت نمود و بر حمایت همهجانبه دولت اقلیم کوردستان جهت پیشبرد ماموریت ایشان تاکید کرد.
سفیر واتیکان نیز به نیابت از قداست پاپ، از نخستوزیر بابت حمایت از حقوق مسیحیان و تمامی جوامع مذهبی و همچنین ترویج فرهنگ همزیستی مسالمتآمیز در اقلیم کوردستان قدردانی کرد. وی، خاطرنشان کرد که کوردستان جایگاه ویژهای در قلب پاپ دارد و ایشان همواره برای پیشرفت، خیر و صلح در این منطقه دعا میکنند.
در بخش دیگری از این دیدار، طرفین درباره اصلاحات دولت اقلیم کوردستان و گفتگوهای مربوط به تشکیل کابینه جدید دولت فدرال عراق تبادل نظر کردند.
