انتقاد استاندار اربیل از رویکرد بغداد در قبال آوارگان

۳۵۵ هزار پناهجو همچنان در اربیل ساکن هستند

3 ساعت پیش

امید خوشناو با اشاره به میزبانی اقلیم کوردستان از میلیون‌ها آواره، از عدم پایبندی دولت فدرال عراق به تعهدات مالی و تلاش برای بازگشت اجباری ساکنان کمپ‌ها انتقاد کرد.

امید خوشناو، استاندار اربیل، در جریان سخنرانی در مجمع «صلح و آزادی اجتماعی» که در شهر دیاربکر واقع در شمال کوردستان برگزار شد، به تشریح آخرین وضعیت پناهجویان و آوارگان در این استان پرداخت. وی تصریح کرد که دولت اقلیم کوردستان بدون هیچ‌گونه تبعیضی، پذیرای آوارگان «روژآوای کوردستان» و سایر شهرهای عراق بوده است، اما در این مسیر از سوی دولت مرکزی حمایت نشده است.

استاندار اربیل اعلام کرد که در اوج بحران و حملات تروریستی داعش، نزدیک به ۲ میلیون آواره و پناهجو به اقلیم کوردستان پناه آوردند که بخش اعظم آن‌ها در استان‌های اربیل و دهوک مستقر شدند. به گفته‌ی وی، پیش از احداث کمپ‌های رسمی، این افراد در مساجد، مدارس و پروژه‌های نیمه‌تمام ساختمانی اسکان داده شدند تا از فاجعه‌ی انسانی جلوگیری شود. امید خوشناو افزود: «علیرغم تغییر شرایط در سوریه و شکست نظامی داعش، هنوز ۳۵۵ هزار آواره و پناهجو در کمپ‌های اربیل ساکن هستند که شامل کورد‌های بخش‌های مختلف کوردستان و آوارگان داخلی عراق می‌شوند.»

کارشکنی‌های بغداد و موضع صریح اقلیم

استاندار اربیل با انتقاد تند از عملکرد دولت فدرال، اظهار داشت که بغداد نه تنها به توافق‌نامه‌های دوجانبه عمل نکرده، بلکه در اوج بحران پناهجویان، بودجه‌ی اقلیم کوردستان را نیز قطع کرد که این اقدام فشار مضاعفی بر دوش دولت اقلیم کوردستان وارد آورد. وی همچنین از کم‌کاری نهادهای بین‌المللی و کشورهای کمک‌کننده در تامین هزینه‌های نگهداری از آوارگان انتقاد کرد.

در پایان، امید خوشناو بر موضع رسمی دولت اقلیم تاکید کرد و گفت: «دولت عراق به صورت یک‌جانبه تصمیم به بستن کمپ‌ها گرفته است، اما مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، همواره تاکید کرده‌اند که ما با بازگشت اجباری هیچ آواره‌ای موافق نیستیم. هر زمان که شرایط امنیتی در مناطق اصلی آن‌ها مهیا شود و خودشان تمایل داشته باشند، تسهیلات لازم برای بازگشت داوطلبانه را فراهم می‌کنیم؛ اما واقعیت این است که ریشه‌های ناامنی در مناطق مرکزی و جنوبی عراق همچنان پابرجا است.»