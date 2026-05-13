گام بلند واشینگتن و پکن برای تنشزدایی اقتصادی
توافق تجاری ۳۰ میلیارد دلاری آمریکا و چین در آستانهی نهایی شدن
ایالات متحده و چین در آستانهی اجلاس پکن، بر سر مکانیسم جدیدی برای کاهش تعرفههای گمرکی و ایجاد «شورای تجارت» جهت مدیریت مبادلات کالاهای غیرراهبردی به توافق نزدیک شدهاند.
در آستانهی دیدار سران آمریکا و چین در پکن، گزارشها حاکی از آن است که دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان در حال نهایی کردن توافقی هستند که میتواند نقطهی عطفی در روابط تجاری آنها پس از دوران تنشآمیز اخیر باشد. طبق این توافق، دو کشور متعهد میشوند تعرفههای گمرکی بر کالاهای عادی را به ارزش ۳۰ میلیارد دلار کاهش دهند.
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط خبرگزاری رویترز، مقامات دو کشور در حال رایزنی برای تاسیس نهادی تحت عنوان «شورای تجارت» هستند. هدف از تشکیل این شورا، یافتن نقاط مشترک برای تسهیل مبادلات تجاری در حوزههایی است که با امنیت ملی کشورها گره نخوردهاند. جیمیسون گریر، نمایندهی تجاری ایالات متحده، این رویکرد جدید را «همزیستی مسالمتآمیز اقتصادی» توصیف کرده است؛ مدلی که در آن واشینگتن دیگر اصراری بر تغییر ساختار اقتصادی چین به مدل بازار آزاد آمریکایی ندارد، بلکه بر هماهنگی میان دو سیستم متفاوت تمرکز میکند.
در همین راستا، اسکات بیسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده و هو لیفونگ، معاون نخستوزیر چین، روز چهارشنبه ۵ فوریه ۲۰۲۵ (۱۷ بهمن ۱۴۰۳) به مدت سه ساعت در شهر اینچئون کرهی جنوبی با یکدیگر گفتگو کردند. اگرچه بیانیهی رسمی صادر نشد، اما منابع آگاه تایید کردند که زمینهی لازم برای توافق موسوم به «۳۰ در برابر ۳۰» فراهم شده است.
این تلاشها در حالی صورت میگیرد که حجم مبادلات تجاری دو کشور با افتی ۲۹ درصدی به ۴۱۵ میلیارد دلار رسیده و تراز تجاری منفی آمریکا در برابر چین نیز به ۲۰۲ میلیارد دلار کاهش یافته که کمترین میزان در دو دههی اخیر است. با این حال، واشینگتن تاکید کرده است که محدودیتهای سختگیرانه بر صادرات فناوریهای پیشرفته و تراشههای الکترونیکی به دلیل ملاحظات راهبردی و امنیت ملی، همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.