ترامپ وارد چین شد
اربیل (کوردستان۲۴) ـ دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، امروز چهارشنبه ۱۳ مه، برای دیداری مهم با شی جین پینگ، رئیسجمهور چین، با هدف کاهش تنشهای عمیق بین دو ابرقدرتِ رقیب، وارد پکن شد.
ترامپ که اولین سفر یک رئیسجمهور آمریکا به چین را پس از نزدیک به یک دهه آغاز کرد، پس از پرواز طولانی از واشینگتن، ساعت ۲:50 بعد از ظهر با هواپیمای ایر فورس وان در فرودگاه بینالمللی پکن به زمین نشست.
اختلافات بر سر ایران، تجارت و تایوان بر جلسه مورد انتظار بین رهبران بزرگترین اقتصادهای جهان سایه افکنده است، جلسهای که ترامپ به دلیل جنگ در خاورمیانه از ماه مارس به تعویق انداخته بود.
اما به نظر میرسید ترامپ کاملاً بر معاملات تجاری متمرکز است، به طوری که جنسن هوانگ، رئیس انویدیا، در آخرین لحظه در آلاسکا سوار هواپیما شد و ایلان ماسک، رئیس تسلا، نیز با جت ریاست جمهوری سفر کرد.
با داغ شدن رقابت جهانی هوش مصنوعی، چین در حال حاضر از خرید تراشههای پیشرفتهای که شرکت هوانگ تولید میکند، طبق قوانین صادراتی ایالات متحده که واشینگتن میگوید برای حفاظت از امنیت ملی است، منع شده است.
ترامپ در پستی در شبکههای اجتماعی در مسیر سفر گفت که «از رئیسجمهور شی، رهبری با تمایز فوقالعاده، خواهد خواست که چین را «باز» گذارد تا این افراد درخشان بتوانند جادوی خود را به کار گیرند.»
ترامپ که برای اولین بار از سال ۲۰۱۷ در طول دوره اول ریاست جمهوری خود به چین سفر میکند، انتظار میرود با استقبال باشکوه مقامات چینی روبرو شود و برنامه سفر فشردهای داشته باشد.
ترامپ و شی روز پنجشنبه ساعت ۱۰:۰۰ صبح در تالار بزرگ و مجلل خلقِ پکن با یکدیگر دیدار خواهند کرد، جایی که عصر نیز در آن از یک ضیافت دولتی لذت خواهند برد.
قرار است روز جمعه، آنها قبل از عزیمت رئیسجمهور آمریکا به واشینگتن، چای و ناهار کاری میل کنند.
ترامپ هنگام ترک کاخ سفید گفت که انتظار «گفتوگوی طولانی» با شی در مورد جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران را دارد، که بیشترِ نفت تحریم شده خود را به چین میفروشد.
اما او همچنین اختلافات را کماهمیت جلوه داد و به خبرنگاران گفت که «فکر نمیکنم ما به هیچ کمکی در مورد ایران» از سوی چین نیاز داشته باشیم و شی جینپینگ در این مورد «نسبتاً خوب» عمل کرده است.
وزارت امور خارجه چین روز چهارشنبه اعلام کرد که از سفر ترامپ «استقبال میکند» و «چین آماده همکاری با ایالات متحده است، تا همکاری را گسترش دهد و اختلافات را مدیریت کند».
«معامله بزرگ»
با این حال، پکن برای صلح بیصبرانه منتظر است و وانگ یی، وزیر امور خارجه، روز سهشنبه از همتای پاکستانی خود خواست تا تلاشهای میانجیگرانه بین ایران و ایالات متحده را افزایش دهد.
ترامپ روز دوشنبه گفت که با شی جینپینگ در مورد فروش تسلیحات ایالات متحده به تایوان، دموکراسی خودگردان مورد ادعای چین، صحبت خواهد کرد، که این نشان دهنده فاصله گرفتن از اصرار تاریخی ایالات متحده مبنی بر عدم مشورت با پکن در مورد حمایتش از این جزیره است.
جنگ تجاری طولانی مدت بین دو کشور نیز در صدر دستور کار قرار خواهد گرفت، پس از آنکه تعرفههای گسترده ترامپ در سال گذشته باعث افزایش تعرفههای تلافیجویانه از ۱۰۰ درصد شد.
قرار است ترامپ و شی جین پینگ در مورد تمدید آتشبس یک ساله تعرفهای که دو رهبر در آخرین دیدار خود در کره جنوبی در ماه اکتبر به آن دست یافتند، بحث کنند، اگرچه دستیابی به توافق قطعی نیست.
انتظار میرود کنترلهای چین بر صادرات عناصر خاکی کمیاب و کشاورزی نیز در دستور کار قرار گیرد.
خبرنگاران خبرگزاری فرانسه شاهد بودند که تنشهای پیش از این اجلاس در خیابانهای پکن از قبل قابل مشاهده بود، به طوری که پلیس تقاطعهای اصلی را زیر نظر دارد و کارتهای شناسایی مسافران مترو را بررسی میکند.
ون ون، زن ۲۴ ساله اهل شهر شرقی نانجینگ، در پاسخ به سوال خبرگزاری فرانسه در مورد سفر ترامپ، گفت: "قطعاً این یک معامله بزرگ است."
او با اشاره به اینکه امیدوار است چین و ایالات متحده بتوانند "صلح پایدار" را علیرغم "بیثباتیهای اخیر در وضعیت جهانی" تضمین کنند، گفت: "مطمئناً پیشرفتهایی حاصل خواهد شد."
ترامپ بارها از رابطه شخصی قوی با شی جین پینگ سخن گفته است، که روز دوشنبه تأکید کرد که مانع از حمله چین به تایوان خواهد شد.
سفر ترامپ به دقت توسط تایوان و متحدان آسیاییاش برای یافتن هرگونه نشانهای از تضعیف حمایت آمریکا زیر نظر خواهد بود.
