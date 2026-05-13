اربیل (کوردستان۲۴) ـ وزارت امور خارجه آمریکا امروز پنجشنبه ۱۴ مه، اعلام کرد که واشینگتن با دقت روند تشکیل کابینه جدید عراق را زیر نظر دارد و بر مبنای موضع کابینه در برابر گروه‌های شبه‌نظامی با آن تعامل خواهد کرد.

قرار است در نشست امروز مجلس نمایندگان عراق کابینه جدید برای اخذ رای اعتماد معرفی شود.

این در حالی است که اختلافات بر سر حضور نیروهای حامی گروه‌‌های شبه‌نظامی در دولت، تشدید شده است.

تامی پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، اعلام کرد که با دقت روند تشکیل دولت را زیر نظر دارند.

او تأکید کرد: «نباید گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به ایران در نهادهای دولت هچ نقشی داشته باشند و نباید از دارایی‌های دولت برای حمایت از این گروه‌ها استفاده شود.»

این، کار علی الزیدی، نخست‌وزیر مکلف به تشکیل کابینه را دشوار می‌کند، زیرا باید هم خواسته‌های آمریکا و هم خواسته‌های نیروهای سیاسی عراق را در تشکیل دولت در نظر بگیرد.

الزیدی توسط چارچوب هماهنگی شیعه کاندید شده است که برخی از نیروهای تشکیل دهنده این چارچوب حامیان اصلی گروه‌های شبه‌نظامی هستند و در واقع این گروه‌ها جناح نظامی آنها به شمار می‌آیند و سرسختانه با سیاست‌های آمریکا در عراق مخالفت می‌کنند.

بر پایه قانون اساسی عراق اگر کابینه الزیدی در نشست امروز مجلس رای اعتماد کسب نکند. مأموریتش برای تشکیل کابینه لغو می‌شود.

