عجاج به جنایاتی که علیه شهروندان کورد مرتکب شده اعتراف کرده است

اربیل (کوردستان۲۴) ـ وکیل قربانیان عملیات نسل‌کشی انفال می‌گوید که احتمال دارد در نشست امروز دادگاه، به دلیل وجود اسناد کامل علیه عجاج التکریتی از متهمان اصلی پرونده نسل‌کشی، قاضی رأی نهایی را علیه او صادر کند.

گزارشگر کوردستان۲۴ از بغداد گزارش داد که ساعت ۱۰ صبح امروز پنجشنبه ۱۴ مه، دومین جلسه محاکمه عجاج احمد حردان التکریتی، معروف به «جلاد نوگره سلمان» در دادگاه الرصافه بغداد برگزار می‌شود.

ایاد کاکه‌ای، وکیل قربانیان عملیات نسل‌کشی انفال که عجاج التکریتی از متهمان اصلی آن است، به کوردستان۲۴ گفت که احتمال دارد در نشست امروز قاضی رأی نهایی را صادر کند، زیرا اسناد کامل به دادگاه ارائه شده است.

نخستین نشست رسیدگی به اتهامات «جلاد نوگره سلمان» در ۷ مه برگزار شد و در آن ۲۲۱ نفر از بستگان قربانیان به عنوان شاهد حضور یافتند.

نوگره سلمان از زندان‌های خوفناک رژیم سابق عراق بود که در جریان عملیات نسلی‌کشی انفال در سال ۱۹۸۸، قربانیان نسل‌کشی قبل از اعدام و زنده‌به‌گور شدن در آن نگهداری می‌شدند.

عجاج، جلاد معروف که در ۳۰ جولای سال گذشته دستگیر شد، به عنوان افسر سازمان امنیت عراق در زندان نوگره سلمان انجام وظیفه می‌کرد.

او به ‌دلیل رفتارهای غیرانسانی و اعمال شکنجه و آزار شدید علیه زندانیان، به «جلاد نوگره سلمان» شهرت یافت و به ارتکاب اعمالی چون شکنجه، قتل، زنده‌به‌گور کردن و تجاوز به زنان زندانی متهم است.

عجاج پس از ۳۷ سال توسط سازمان امنیت ملی عراق در استان المثنی در این کشور دستگیر شد. او در سال ۲۰۰۳ به سوریه گریخت و در منطقه جَرَمانه در نزدیکی دمشق ساکن شد. دو تن از پسران او عضو سازمان القاعده بوده و در یک درگیری در منطقه ضلوعیه در نزدیکی صلاح‌الدین کشته شدند.

«جلاد نوگره سلمان» به جنایاتی که علیه شهروندان کورد مرتکب شده اعتراف کرده است.

عملیات نسل‌کشی انفال در سال ۱۹۸۸ توسط رژیم سابق عراق علیه مردم کورد و در هشت مرحله در مناطق مختلف کوردستان اجرا شد که در جریان آن ۱۸۲ هزار شهروند غیرنظامی اعدام، زنده‌به‌گور و مفقودالاثر شدند و حدود ۴۵۰۰ روستا تخریب شد.

