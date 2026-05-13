مسرور بارزانی بزرگراه سوران و مرتفعترین پل در سطح عراق و اقلیم کوردستان را افتتاح کرد
اربیل (کوردستان۲۴) ـ نخستوزیر اقلیم کوردستان، در منطقه سوران، بزرگراه دو طرفه و مرتفعترین پل در سطح عراق و اقلیم را افتتاح کرد.
امروز پنجشنبه ۱۴ مه ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، پل مرتفع و بزرگراه دو طرفه ۴۰ متری در حوزه مستقل اداری سوران را افتتاح کرد.
سنگ بنای این طرح در ۲۸ مه ۲۰۲۴ توسط نخستوزیر گذاشته شد.
این بزرگراه دو طرفه به طول پنج کیلومتر مرتفعترین پل در سطح عراق و اقلیم کوردستان را در مسیر خود دارد.
طول پل ۲۵۰ متر و ارتفاع آن ۲۳ متر است. هزینه احداث پل ۲۸ میلیارد دینار و مجموع هزینه طرح ۵۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دینار برآورد شده است.
احداث این طرح که مرکز شهرستان سوران را به شهر میرگهسور متصل میکند در ابتدای سال ۲۰۲۶ به پایان رسید.
ب.ن