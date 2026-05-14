معرفی نامزدهای کورد در کابینهی جدید دولت فدرال عراق
دکتر فؤاد حسین بار دیگر برای احراز پست وزیر امور خارجهی عراق فدرال معرفی شد
اشواق جاف، نمایندهی پارت دموکرات کوردستان، از معرفی چهار شخصیت کورد برای تصدی وزارتخانههای کلیدی در دولت علی زیدی خبر داد.
دکتر اشواق جاف، عضو مجلس نمایندگان عراق، امروز پنجشنبه ۱۴ مه ۲۰۲۶ (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵)، اعلام کرد که فهرست پیشنهادی ۱۶ وزیر کابینهی علی زیدی بهصورت الکترونیکی در اختیار نمایندگان قرار گرفته است. بر اساس این لیست، نامزدهای کورد برای وزارتخانهها به شرح زیر معرفی شدهاند:
- دکتر فؤاد حسین: وزارت امور خارجه
- ریباز حملان: وزارت آبادانی و مسکن
- خالد شوانی: وزارت دادگستری
- سروه عبدالواحد: وزارت محیط زیست
فرصت دستوری و ضرورت یکپارچگی
اشواق جاف با اشاره به اینکه ۲۷ مه آخرین مهلت قانونی برای تشکیل دولت است، تأکید کرد که هر وزیر برای کسب رأی اعتماد به ۱۶۶ رأی نیاز دارد. وی همچنین با ابراز خرسندی از صدور حکم اعدام برای عجاج تکریتی (جنایتکار پروندهی انفال)، از جریانات سیاسی اقلیم کوردستان خواست تا با الگوبرداری از اتحاد نمایندگان کورد در بغداد، به بنبست سیاسی در اقلیم پایان داده و کابینهی جدید دولت اقلیم کوردستان را تشکیل دهند.