فراخوان ریاست اقلیم کوردستان برای صیانت از حقوق قانونی در دولت جدید عراق

ریاست اقلیم کوردستان خواستار هم‌صدایی طرف‌های کوردستانی برای دفاع از منافع مردم و مرزهای قانونی اقلیم شد

1 ساعت پیش

دلشاد شهاب با تأکید بر لزوم تجلی اصول فدرالیسم در کابینه‌ی جدید، خواستار هم‌صدایی طرف‌های کوردستانی برای دفاع از منافع مردم و مرزهای قانونی اقلیم شد.

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، روز پنج‌شنبه ۱۴ مه ۲۰۲۶ (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵)، به‌منظور شرکت در نشست مجلس نمایندگان عراق و حضور در مراسم رای اعتماد به کابینه‌ی وزارتی علی فالح زیدی، وارد بغداد شد. هم‌زمان با این حضور راهبردی، دلشاد شهاب، سخنگوی ریاست اقلیم کوردستان، در گفت‌وگو با رسانه‌ها در بغداد، دیدگاه‌های رسمی اقلیم را درباره‌ی تشکیل دولت جدید تشریح کرد.

سخنگوی ریاست اقلیم کوردستان اظهار داشت: «خواسته‌ی ما این است که دولت جدید متعلق به تمام مردم عراق باشد و اصول فدرالیسم در تمامی ارکان و برنامه‌های آن تجلی یابد.» وی همچنین تأکید کرد که بر اساس قانون، رئیس اقلیم مسئولیت هماهنگی میان مقام‌های دولت فدرال و دولت اقلیم کوردستان را بر عهده دارد و در همین راستا، ریاست اقلیم از روند تشکیل دولت جدید حمایت می‌کند.

دلشاد شهاب در بخش دیگری از سخنان خود، خطاب به گروه‌های سیاسی داخل اقلیم گفت: «درخواست ما دوجانبه است؛ نخست از تمامی جریان‌های کوردستانی می‌خواهیم که فراتر از اختلافات سیاسی، در چارچوبی فراگیر بر سر حقوق و منافع عالیه‌ی مردم کوردستان هم‌صدا و متحد باشند.» وی بار دیگر از دولت مرکزی خواست تا در کنار رعایت اصول اتحاد، به‌صورت جدی از حقوق دستوری و قانونی اقلیم کوردستان محافظت کند.