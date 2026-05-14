نچیروان بارزانی: دولت عراق موظف به جبران خسارت مادی و معنوی قربانیان انفال است
رئیس اقلیم کوردستان ضمن استقبال از حکم اعدام «جلاد نوگره سلمان»، این اقدام را پیروزی عدالت و مرهمی بر زخمهای بازماندگان جنایت نسلکشی انفال توصیف کرد.
نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، روز پنجشنبه ۱۴ مه ۲۰۲۶ (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵)، با انتشار پیامی در شبکهی اجتماعی «ایکس»، از تصمیم دادگاه عالی کیفری عراق مبنی بر صدور حکم اعدام برای جنایتکار «عجاج احمد حردان تکریتی» استقبال کرد. این فرد که به «جلاد نوگره سلمان» شهرت داشت، از مسئولان ارشد رژیم پیشین بعث بود که در جنایات علیه بازداشتشدگان کورد در زندان نوگره سلمان نقشی مستقیم داشت.
رئیس اقلیم کوردستان در پیام خود تأکید کرد: «صدور این حکم پس از دههها، پیامی روشن است مبنی بر اینکه جنایات نسلکشی و جنایت علیه بشریت که در حق ملت کورد انجام شده، هرگز مشمول مرور زمان نخواهند شد و دست عدالت سرانجام به گریبان جنایتکاران خواهد رسید.» وی همچنین از شجاعت قضات، وکلا و شاهدانی که در مسیر رساندن این تبهکار به سزای اعمالش همکاری کردند، قدردانی کرد.
نچیروان بارزانی در ادامهی این پیام، بار دیگر بر ضرورت اجرای وظایف قانونی دولت فدرال عراق تأکید کرد و خواستار جبران خسارات مادی و معنوی بازماندگان و قربانیان انفال شد؛ جنایتی که پیشتر توسط دادگاه عالی کیفری عراق بهعنوان «نسلکشی» (ژنوساید) به رسمیت شناخته شده است. وی در پایان، یاد و خاطرهی شهدای انفال و تمامی شهدای کوردستان را گرامی داشت.
عجاج تکریتی که به مدت ۳۸ سال با استفاده از جراحی پلاستیک، تغییر نام و اختفا در مناطق دورافتاده در پوشش چوپان، از چنگال قانون گریخته بود، سرانجام در تاریخ ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵ (۹ مرداد ۱۴۰۴) توسط دستگاه امنیت ملی عراق در استان صلاحالدین بازداشت شد. وی در جلسات دادگاه سعی داشت با ادعای اینکه کردان انفالشده «اتباع ایران» بودهاند، به شکنجه و قتل آنان وجاهت قانونی ببخشد، اما دادگاه با تکیه بر اسناد و اعترافات پیشین، وی را به جرم نسلکشی، شکنجه و تعرض به زندانیان به اعدام محکوم کرد.