علی فالح زیدی رسما رئیس دولت جدید عراق شد

۱۴ وزیر پیشنهادی علی فالح زیدی رأی اعتماد گرفتند

پارلمان عراق با حضور نچیروان بارزانی، پرزیدنت اقلیم کوردستان، به برنامه‌ی وزارتی و اکثریت اعضای کابینه‌ی جدید رأی مثبت داد.

پارلمان عراق در نشست رسمی خود با اکثریت آراء، به برنامه‌ی دولتی و ۱۴ وزیر پیشنهادی در کابینه‌ی علی فالح زیدی، نخست‌وزیر مکلف، رأی اعتماد داد. این نشست راهبردی با حضور نچیروان بارزانی، پرزیدنت اقلیم کوردستان و جمعی از رهبران برجسته‌ی سیاسی عراق برگزار شد.

طبق گزارش‌های رسمی، نشست پارلمان رأس ساعت ۱۷:۴۵ روز پنج‌شنبه، ۱۴ مه ۲۰۲۶ (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵) آغاز شد. در ابتدای جلسه ۱۶۶ نماینده حضور داشتند که با پیشرفت روند مذاکرات، تعداد حاضران به ۲۷۰ نفر افزایش یافت. در بخش نخست، علی فالح زیدی برنامه‌ی وزارتی خود را قرائت کرد که پس از بررسی، مورد تأیید اکثریت نمایندگان قرار گرفت.

در ادامه‌ی فرآیند رأی‌گیری، ۱۴ عضو کابینه موفق به کسب اعتماد پارلمان شدند. این وزارتخانه‌ها عبارتند از: منابع آب، بازرگانی، داد، آموزش و پرورش، حمل‌ونقل، امور خارجه، نفت، صنعت، نیرو، بهداشت، محیط زیست، کشاورزی، دارایی و ارتباطات.

در پایان این فرآیند و پس از تصویب موفقیت‌آمیز برنامه‌ی دولت، بروز تنش و اختلاف‌نظر بر سر تصدی برخی از پست‌های باقی‌مانده باعث شد تا رئیس پارلمان تصمیم به تعویق جلسه و موکول کردن آن به زمان دیگری بگیرد.