شاخوان عبدالله می‌گوید، اولویت‌بندی در روند رأی‌گیری برای وزرای پیشنهادی ناعادلانه بوده است

1 ساعت پیش

شاخوان عبدالله با متهم کردن هیئت‌رئیسه‌ی پارلمان به جانبداری، اعلام کرد که اولویت‌بندی در روند رأی‌گیری برای وزرای پیشنهادی ناعادلانه بوده است.

شاخوان عبدالله، رئیس فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در پارلمان عراق، با انتقاد از شیوه‌ی مدیریت نشست رأی اعتماد به کابینه‌ی جدید، اعلام کرد که هیئت‌رئیسه‌ی پارلمان کنترل نشست را از دست داده و در پیشبرد روند تأیید برخی کاندیداها جانبداری کرده است.

شاخوان عبدالله روز پنج‌شنبه، ۱۴ مه ۲۰۲۶ (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵)، تصریح کرد: «هیئت‌رئیسه‌ی پارلمان بی‌طرفی خود را از دست داده است؛ به‌طوری که پذیرفتنی نیست رأی‌گیری برای متصدی وزارت نیرو بر وزرای وزارتخانه‌های کلیدی و راهبردی نظیر امور داخلی و امور خارجه مقدم شمرده شود.»

وی با اشاره به وجود نابرابری در فرآیند رأی‌گیری افزود که نام برخی از وزیران بر اساس تمایلات شخصی اولویت‌بندی شده بود تا سریع‌تر رأی اعتماد دریافت کنند.

رئیس فراکسیون پارت دموکرات کوردستان همچنین به نتایج کلی آرای مأخوذه اشاره کرد و یادآور شد که تمامی کاندیداهای معرفی‌شده از سوی ائتلاف «عزم» برای پست‌های وزارتی، در کسب اعتماد نمایندگان و به‌دست آوردن حدنصاب آرای لازم ناکام ماندند.