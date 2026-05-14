تبریک رئیس اقلیم کوردستان به نخستوزیر جدید عراق
نچیروان بارزانی: برای موفقیت دولت علی فالح زیدی در انجام وظایفش تلاش میکنیم
رئیس اقلیم کوردستان با حضور در نشست مجلس نمایندگان عراق، انتخاب علی فالح زیدی به عنوان نخستوزیر جدید را تبریک گفت و بر حمایت از دولت جدید تأکید کرد.
نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، روز پنجشنبه ۱۴ مه ۲۰۲۶ (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵)، با انتشار پیامی در حساب رسمی خود در شبکهی اجتماعی «ایکس»، کسب رأی اعتماد کابینهی وزارتی علی فالح زیدی را تبریک گفت.
نچیروان بارزانی که به منظور شرکت در نشست رأی اعتماد به دولت جدید عراق به بغداد سفر کرده بود، با حضور در تالار پارلمان، از نزدیک در جریان روند تشکیل کابینه قرار گرفت. وی در پیام خود نوشت: «از شرکت در نشست امشب مجلس نمایندگان عراق که به منظور اعطای رأی اعتماد به جناب علی فالح زیدی، نخستوزیر عراق برگزار شد، خرسندم.»
رئیس اقلیم کوردستان در ادامهی پیام خود، ضمن ابراز امیدواری برای موفقیت کابینهی جدید، افزود: «گرمترین تبریکات خود را به ایشان و دولتشان عرض نموده و برای آنان در انجام وظایف و مسئولیتهای پیش رو آرزوی موفقیت دارم.»