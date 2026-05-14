پیام تبریک وزیر امور خارجهی ایران به همتای عراقی
عباس عراقچی: گسترش روابط برادرانه با بغداد اولویت همیشگی تهران است
وزیر امور خارجهی جمهوری اسلامی ایران ضمن تبریک تشکیل دولت جدید عراق، از ابقای فؤاد حسین در سمت وزارت امور خارجهی این کشور استقبال کرد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجهی جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه ۱۴ مه ۲۰۲۶ (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در پیامی تشکیل دولت جدید عراق به ریاست علی فالح زیدی را تبریک گفت.
وزیر امور خارجهی ایران در این پیام که در شبکهی اجتماعی «ایکس» منتشر شد، خطاب به همتای عراقی خود نوشت: «تشکیل دولت جدید عراق به نخستوزیری علی فالح زیدی را تبریک گفته و از ماندن برادرم فؤاد حسین در پست وزارت امور خارجهی عراق استقبال میکنم.»
عراقچی در بخش دیگری از پیام خود بر عمق روابط میان دو کشور تأکید کرد و یادآور شد: «گسترش روابط دوستانه و برادرانه همواره اولویت اصلی ما در سیاست خارجی میان تهران و بغداد خواهد بود.»