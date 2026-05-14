پیام مسرور بارزانی در پی تشکیل کابینهی جدید عراق
تأکید نخستوزیر اقلیم کوردستان بر اجرای قانون اساسی و حل ریشهای اختلافات با بغداد
مسرور بارزانی ابراز امیدواری کرد که آغاز به کار دولت علی فالح زیدی، منجر به ثبات سیاسی، تحقق صلح و بهبود روابط میان دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال شود.
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، شامگاه پنجشنبه ۱۴ مه ۲۰۲۶ (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در پیامی انتخاب علی فالح زیدی به عنوان نخستوزیر جدید عراق را تبریک گفت و خواستار آغاز مرحلهی نوینی از ثبات در این کشور شد.
مسرور بارزانی در پیام خود در شبکهی اجتماعی «ایکس» مرقوم داشت: «صمیمانهترین تبریکات خود را به جناب علی فالح زیدی، نخستوزیر فدرال و کابینهی ایشان به مناسبت کسب رأی اعتماد از مجلس نمایندگان عراق ابراز میدارم. امیدوارم این رویداد آغازگر مرحلهای تازه از ثبات و صلح در عراق، حلوفصل تمامی مشکلات، اجرای کامل قانون اساسی و بهبود روابط میان دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال باشد.»
نشست روز پنجشنبه مجلس نمایندگان عراق با حضور ۲۷۰ نماینده برای بررسی برنامهی دولت و ترکیب کابینه برگزار شد. این نشست با تنشهایی میان برخی نمایندگان شیعه و سنی همراه بود؛ اختلافات عمدتاً بر سر نامزدهای وزارتخانههای امور داخلی (سهم شیعیان) و وزارتخانههای برنامهریزی و آموزش عالی (سهم اهل سنت) متمرکز بود.
در نهایت، پارلمان عراق پس از تصویب برنامهی دولت و اعطای رأی اعتماد به ۱۴ وزیر، به جلسهی خود پایان داد. در حال حاضر تصدی ۹ پست وزارتی در دولت جدید عراق کماکان بلاتکلیف مانده و به جلسات آتی موکول شده است.