نخستوزیر جدید عراق: برای بازگرداندن اقتدار دولت و تأمین زندگی شایسته تلاش میکنیم
نخستوزیر جدید بر پایبندی به ثبات، عدالت و تحقق مطالبات اقتصادی شهروندان تأکید کرد
علی فالح زیدی در اولین پیام رسمی خود پس از کسب رأی اعتماد، بر پایبندی به ثبات، عدالت و تحقق مطالبات اقتصادی شهروندان تأکید کرد.
علی فالح زیدی، نخستوزیر منتخب عراق، در نخستین پیام خود پس از دریافت رأی اعتماد از پارلمان، متعهد شد که برای تثبیت ثبات، بازگرداندن اقتدار دولت و فراهم کردن زندگی شایسته برای تمامی آحاد ملت عراق تلاش کند.
علی فالح زیدی روز پنجشنبه، ۱۴ مه ۲۰۲۶ (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در حساب رسمی خود در شبکهی اجتماعی «ایکس» نوشت: «سپاس و قدردانی بیپایان خود را از پارلمان و نیروهای سیاسی ملی بابت بخشیدن اعتماد به دولتمان ابراز میکنم.» وی این اقدام پارلمان را تجلی اولویتبخشی به منافع ملی و روحیه مشارکت و مسئولیتپذیری در مرحلهی حساس کنونی توصیف کرد.
نخستوزیر عراق خطاب به شهروندان، اعتماد پارلمان را یک «امانت بزرگ» و «مسئولیت تاریخی» برشمرد و تأکید کرد که با گامهای استوار در مسیر تقویت حاکمیت قانون حرکت خواهد کرد. او همچنین بر اهداف اقتصادی و خدماتی کابینهی خود متمرکز شد و وعده داد که تمامی توان دولت برای تحقق آرزوهای عراقیها در زمینههای توسعه، عدالت و بهبود وضعیت معیشتی بهکار گرفته شود.
شایان ذکر است که پارلمان عراق پیشتر در همین روز، با اکثریت آراء، برنامهی کاری و ۱۴ وزیر پیشنهادی کابینهی علی فالح زیدی را تأیید کرده بود.