تأکید آمریکا بر همکاری نزدیک با دولت جدید عراق؛ تبریک تام براک به علی فالح زیدی

فرستاده‌ی ویژه‌ی آمریکا در امور سوریه بر آمادگی واشینگتن برای حمایت از ثبات و حاکمیت عراق تأکید کرد

2 ساعت پیش

تام براک، فرستاده‌ی ویژه‌ی آمریکا در امور سوریه، روز پنج‌شنبه، ۱۴ مه ۲۰۲۶ (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵)، با انتشار پیامی در حساب کاربری رسمی خود در شبکه‌ی اجتماعی «ایکس»، کسب رأی اعتماد پارلمان عراق را به علی فالح زیدی، نخست‌وزیر جدید این کشور و اعضای کابینه‌ی وی تبریک گفت.

تام براک در این پیام نگاشته است: «ما به این رهبری جدید خوش‌بین هستیم و مشتاقانه در انتظار همکاری بر اساس برنامه‌ی کاری جسورانه‌ای هستیم که با منافع مشترک ما همسو باشد.»

فرستاده‌ی ویژه‌ی آمریکا با تبیین دیدگاه ایالات متحده نسبت به آینده‌ی عراق، خاطرنشان کرد که هدف واشینگتن مشارکت در «بنای عراقی دارای حاکمیت، شکوفا، باثبات و در صلح با همسایگان» است؛ عراقی که بتواند در چارچوب یک شراکت سودمند دوجانبه با آمریکا، فرصت‌های رشد و توسعه را برای تمامی شهروندانش فراهم کند.

او در بخش دیگری از پیام خود، موضع رهبری جدید ایالات متحده را به نخست‌وزیر عراق ابلاغ کرد و افزود: «دونالد ترامپ، مارک روبیو و مجموعه‌ی دولت آمریکا، برای همکاری نزدیک با جنابعالی و دولت شما کاملاً آماده هستند.»

براک تصریح کرد که همکاری‌های مشترک میان واشینگتن و بغداد با هدف پیشبرد اهداف راهبردی، تأمین رفاه مردم عراق و ریشه‌کن کردن تروریسم تداوم خواهد یافت.

شایان ذکر است که پارلمان عراق امروز با اکثریت آراء، برنامه‌ی دولت علی فالح زیدی را تصویب و به ۱۴ وزیر پیشنهادی این کابینه رأی اعتماد داد.