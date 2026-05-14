تماس تلفنی مسرور بارزانی به علی فالح زیدی

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان بر آغاز فصلی نوین در روابط اربیل و بغداد تأکید کرد

1 ساعت پیش

نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان در تماسی تلفنی با نخست‌وزیر جدید عراق، ابراز امیدواری کرد که کابینه‌ی جدید مایه‌ی صلح، ثبات و بهبود ریشه‌ای پیوندهای دوجانبه شود.

شامگاه امروز پنج‌شنبه، ۱۴ مه ۲۰۲۶ (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵)، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، در تماسی تلفنی با علی فالح زیدی، نخست‌وزیر جدید دولت فدرال، انتخاب وی و کسب رأی اعتماد پارلمان عراق را تبریک گفت و برای او در انجام وظایف محوله آرزوی موفقیت کرد.

بر اساس بیانیه‌ی رسمی وبسایت دولت اقلیم کوردستان، مسرور بارزانی در این گفتگو ابراز امیدواری کرد که آغاز به‌کار کابینه‌ی جدید دولت فدرال، زمینه‌ساز استقرار صلح و ثبات پایدار در سراسر عراق باشد. وی همچنین تأکید کرد که این تحول سیاسی باید سرآغازی نو و بهتر برای تنظیم روابط میان اربیل و بغداد بر پایه‌ی همکاری‌های سازنده باشد.

این رایزنی تلفنی پس از آن صورت گرفت که پارلمان عراق در نشست امروز خود، با اکثریت آراء به برنامه‌ی پیشنهادی و ترکیب کابینه‌ی جدید دولت رأی مثبت داد. در این جلسه، ۱۴ وزیر از دولت علی فالح زیدی توانستند اعتماد نمایندگان پارلمان را جلب کرده و رسماً فعالیت خود را آغاز کنند.