ازسرگیری پروازهای فرودگاه سلیمانی به ترکیه پس از سه سال وقفه
خطوط هوایی عراق از آغاز رسمی پروازهای مسیر سلیمانی-استانبول خبر داد
نخستین پرواز مسافربری از فرودگاه بینالمللی سلیمانی به مقصد ترکیه امروز شنبه ۱۶ مه ۲۰۲۶ (۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵)، انجام شد.
مدیریت روابط عمومی و رسانهی فرودگاه بینالمللی سلیمانی اعلام کرد بر اساس برنامهی ارسالی از سوی خطوط هوایی عراق، پروازهای رفتوبرگشت در مسیر «سلیمانی-استانبول-سلیمانی» از امروز بهصورت رسمی ازسر گرفته شده است.
طبق جدول زمانبندی اعلامشده، در مرحلهی نخست، این پروازها بهصورت هفتگی و در روزهای شنبه ساعت ۱۵:۱۵ انجام میشود. در همین رابطه، عطا انور، رئیس اتحادیهی دفاتر و شرکتهای گردشگری سلیمانی در گفتگو با رسانهها تأکید کرد که پروازهای برگشت نیز در همان روز انجام خواهد شد و هواپیمایی که مسافران را به ترکیه منتقل میکند، در مسیر بازگشت مسافران را به سلیمانی بازمیگرداند.
دولت ترکیه از تاریخ ۳ آوریل ۲۰۲۳ (۱۴ فروردین ۱۴۰۲)، حریم هوایی خود را بهروی فرودگاه بینالمللی سلیمانی مسدود کرده بود. آنکارا دلیل این تصمیم را افزایش فعالیتهای حزب کارگران کوردستان (پکک) در این منطقه و نفوذ این حزب در فرودگاه عنوان کرده بود.
بررسیهای آماری نشان میدهد که در پی این ممنوعیت، فرودگاه سلیمانی ماهانه بیش از ۱۳۵ پرواز خود را از دست داد که این رقم معادل حدود ۴۰ درصد از کل فعالیتهای پروازی این فرودگاه برآورد میشود. فرودگاه بینالمللی سلیمانی که سنگبنای آن در سال ۲۰۰۳ میلادی نهاده شد، از سال ۲۰۰۵ بهطور رسمی فعالیت خود را آغاز کرده است.