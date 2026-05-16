پیام مثبت پکن به بازارهای جهانی؛ توافق اولیه ترامپ و شی جینپینگ برای کاهش تعرفههای گمرکی
وزارت بازرگانی چین نتایج گفتگوهای اقتصادی و تجاری میان "شی جینپینگ" و "دونالد ترامپ"، رؤسای جمهور دو کشور را "مثبت و ثمربخش" توصیف کرد. با این حال، این وزارتخانه تأکید کرد که توافقات صورتگرفته در مراحل اولیه قرار دارند و کار بر روی جزئیات آنها همچنان ادامه دارد.
براساس بیانیه وزارت بازرگانی چین، پکن و واشنگتن بر سر تأسیس دو نهاد جدید تحت عنوان "شورای بازرگانی" و "شورای سرمایهگذاری" به توافق رسیدهاند. مأموریت اصلی این دو شورا، مذاکره برای کاهش دوجانبه تعرفههای گمرکی بر روی مجموعهای از کالاهای مشخص است؛ به طوری که توازن تجاری و منافع هر دو کشور حفظ شود.
در این بیانیه آمده است که طرف آمریکایی متعهد شده تا دغدغهها و نگرانیهای چین در خصوص صادرات محصولات لبنی، فرآوردههای دریایی و چوبهای مصنوعی را برطرف کند. در مقابل، چین نیز تسهیلات ویژهای را برای ثبت مزارع پرورش گاو و از سرگیری صادرات گوشت طیور از چند ایالت آمریکا به بازار خود در نظر خواهد گرفت.
وزارت بازرگانی چین همچنین تأیید کرد که دو کشور بر سر خرید تعداد زیادی هواپیمای آمریکایی توسط چین به توافق رسیدهاند (دونالد ترامپ پیشتر به خرید ۲۰۰ فروند هواپیمای بوئینگ اشاره کرده بود). در ازای این اقدام، ایالات متحده تضمین میدهد که موتورهای هواپیما و قطعات یدکی مورد نیاز را برای چین تأمین کند.
شایان ذکر است که مدیران اجرایی شرکتهای بزرگ "بوئینگ" و "جیئی ایرواسپیس" در این سفر ترامپ را همراهی میکردند.
این وزارتخانه خاطرنشان کرد که توافقات مذکور بر پایه اصول "احترام متقابل و همزیستی مسالمتآمیز" شکل گرفته است و افزود: این دستاوردها خبر خوشی برای ملتهای هر دو کشور است و منجر به ایجاد ثبات و قطعیت بیشتر در چرخه اقتصاد جهانی خواهد شد.
در پایان این بیانیه آمده است که تیمهای اقتصادی هر دو کشور به طور فشرده در حال رایزنی و ارتباط هستند تا در سریعترین زمان ممکن جزئیات نهایی را تکمیل کرده و توافقات را وارد فاز اجرایی کنند؛ هرچند که هنوز ارزش مالی دقیق این قراردادها و زمانبندی اجرای آنها به طور رسمی فاش نشده است.